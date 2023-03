Schüsse in Berlin-Charlottenburg: Polizei mit neuem Stand

In Berlin-Charlottenburg sind am Mittwoch zwei Männer durch Schüsse verletzt worden. Die Täter sind auf der Flucht.

Berlin. Bei Schüssen in Berlin-Charlottenburg sind am Mittwoch zwei Männer verletzt worden. Mindestens ein weiterer Mann erlitt Verletzungen durch stumpfe Gewalt, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen 17.15 Uhr sei es an der Dahlmannstraße in der Nähe des Kurfürstendamms zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen sein, deren Hintergrund zunächst noch unklar ist.

Zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren erlitten dabei Schussverletzungen in den Beinen. Sie blieben verletzt auf dem Gehweg der Dahlmannstraße liegen, die weiteren Beteiligten flüchteten. Zeugen alarmierten Polizei und Rettungskräfte, die sich um die Verletzten kümmerten und diese in Krankenhäuser brachten. Sie sind laut Polizei nicht lebensbedrohlich verletzt.

Schüsse in Berlin-Charlottenburg: SEK durchsucht Wohnhaus

Wie die Ermittler weiter mitteilten, habe zunächst der Verdacht bestanden, das ein oder mehrere Tatverdächtige in ein nahegelegenes Wohnhaus geflüchtet sein könnten. Das Haus wurde darauf hin erfolglos durch Spezialeinsatzkräfte (SEK) durchsucht.

Später konnte ein 28-Jähriger als möglicher Tatbeteiligter ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auch er wies Verletzungen auf, die vermutlich durch stumpfe Gewalt entstanden sind. Ob er geschossen hat, ist derzeit noch nicht klar, eine Waffe hatte er nicht bei sich, teilte die Polizei mit. Weitere Tatbeteiligte sind weiterhin flüchtig, die Suche und weitere Ermittlungen dauern an. Der Tatort in der Dahlmannstraße wurde am Mittwoch weiträumig abgesperrt, auch ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr war im Einsatz. Die Dahlmannstraße befindet sich zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg.

