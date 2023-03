In Berlin-Charlottenburg sind am Mittwochnachmittag bei Schüssen mindestens zwei Menschen verletzt worden.

Ein Polizist am Ort des Geschehens an der Dahlmannstraße

Ermittlungen Schüsse in Berlin-Charlottenburg: Zwei Verletzte

Berlin. In Berlin-Charlottenburg sind am Mittwochnachmittag bei Schüssen mindestens zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, kamen die Verletzten ins Krankenhaus. Ein oder mehrere Verdächtige sollen geflüchtet sein. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Tatort in der Dahlmannstraße wurde weiträumig abgesperrt, die Polizei suchte schwer bewaffnet nach Verdächtigen.

Nähere Angaben konnte eine Polizeisprecherin nach eigenen Angaben zunächst nicht machen. Die Dahlmannstraße befindet sich zwischen dem Kurfürstendamm und dem S-Bahnhof Charlottenburg.

Foto: dpa