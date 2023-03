Weißensee: Verkehrsunfall mit neunjährigem Kind - Beinbruch

Pankow: Neunjähriger angefahren

Bereits am Dienstagmittag hat sich ein neunjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in Weißensee das linke Bein gebrochen. Was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen befand sich das Kind gegen 12 Uhr auf der nördlichen Gehwegseite der Pistoriusstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 26-Jähriger einen LKW vom Hamburger Platz kommend in Richtung Am Steinberg. Da rannte das Kind plötzlich auf die Straße, der Fahrer bremste, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Der Junge musste wegen seiner Verletzung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Streife brachte den Vater des Kindes ebenfalls ins Spital. Die Ermittlungen laufen.

Mitte: Rollerfahrerin verletzt

Am Dienstagnachmittag hat sich die Fahrerin eines Motorrollers bei einem Unfall in Tiergarten verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 47-jähriger LKW-Fahrer vom Großen Stern kommend auf der Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor unterwegs. Gegen 14.15 Uhr bog dieser nach links in die Yitzhak-Rabin-Straße ab und stieß dabei mit der ihm entgegenkommenden 62-jährigen Rollerfahrerin zusammen. Diese stürzte und verletzte sich am Kopf und an den Beinen. Auch die 62-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein für Verkehrsdelikte zuständiges Kommissariat führt die Ermittlungen zum Unfallhergang.

( BM )