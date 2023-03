Steglitz: Streit mit Bierflasche und Messer ausgetragen

Am Montagnachmittag gerieten zwei Männer, die sich ein Zimmer in einer Unterkunft in der Klingsorstraße in Steglitz teilen, aneinander. Nach den bisherigen Ermittlungen kam es zwischen dem 51-Jährigen und seinem 30-jährigen Mitbewohner kurz vor 16 Uhr zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in dem Zimmer im Souterrain des Mehrfamilienhauses. Der Streit soll dann handgreiflich geworden sein, in dessen Folge der Jüngere mit einem Messer auf den Älteren eingestochen und der 51-Jährige dem 30-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben soll.

Der 51-Jährige flüchtete stark blutend aus dem Haus auf den Gehweg und wurde dort von Passanten bemerkt, die die Polizei alarmierten. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den Mann mit diversen Schnittverletzungen am Kopf und an einer Hand in ein Krankenhaus, in dem er stationär aufgenommen wurde. Einsatzkräfte trafen in dem Zimmer der Beteiligten auf den 30-jährigen Tatverdächtigen, der noch immer ein Messer in der Hand hielt. Nach mehrmaligen Aufforderungen, das Messer wegzulegen, reagierte der Verdächtige schließlich und wurde festgenommen. Auch der Festgenommene wies Verletzungen am Kopf und an den Händen auf und wurde vor Ort ambulant versorgt.

Mitte: Mann greift Frau wiederholt an den Hintern - Festnahme

Bundespolizisten nahmen am Montag einen Mann vorläufig fest,

der einer Frau an den Po gefasst haben soll. Gegen 14 Uhr wartete die 24-Jährige vor dem Hauptbahnhof auf eine Straßenbahn, als sie ein Mann wiederholt am Po berührt und dann von der Haltestelle weggegangen sein soll. Beamte nahmen den 50-Jährigen fest und leiteten ein Strafverfahren gegen den alkoholisierten Mann (2,1 Promille) wegen sexueller Belästigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Einsatzkräfte den bereits

einschlägig polizeibekannten 50-Jährigen auf freien Fuß.

Mann mit Drogen im Hauptbahnhof festgenommen

Montagmittag kontrollierten Bundespolizisten einen 36-Jährigen im Berliner Hauptbahnhof. Bei der freiwilligen Inaugenscheinnahme seiner mitgeführten Bauchtasche fanden die Beamten eine Tüte mit etwa 110 Gramm eines betäubungsmittelverdächtigen weißen Pulvers. Auf Nachfrage gab der Mann an, dass es sich um Kokain handele.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die mutmaßlichen Betäubungsmittel sowie rund 3.000 Euro Bargeld sichergestellt. Den bereits polizeibekannten Mann übergab die Bundespolizei der Berliner Polizei.

