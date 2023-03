Friedrichshain: Feuer in Wohnhaus - Festnahmen

In der vierten Etage eines Wohnhaus an der Mühlenstraße in Friedrichshain hat es am Freitagabend gebrannt. Ersten Informationen von vor Ort zufolge sollen zwei Männer festgenommen worden sein. Sie stehen im Verdacht, das Feuer gelegt zu haben. Sie sollen eine oder oder mehrere Fußmatten im Flur angezündet haben.

Die Feuerwehr war mit fast 50 Kräften im Einsatz. Sie hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Eine Familie wurde von Notfallsanitätern betreut und versorgt. Die Mühlenstraße war stadteinwärts gesperrt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

( BM/dpa )