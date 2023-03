Berlin: Frau stürzt aus Fenster - Tatverdächtiger in Bus gefasst

Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in einem BVG-Bus in Lichtenberg fest.

Frau stürzt von Balkon - Tatverdächtiger in Bus gefasst

In einem Hochhaus im Berliner Ortsteil Johannisthal ist es in der Nacht offenbar zu einem schweren Fall häuslicher Gewalt gekommen. Dabei soll eine Frau aus der zweiten Etage gestürzt sein, wie es vor Ort hieß. Ein Anwohner aus dem Haus fand die Frau auf dem Betonboden vor den Haus am Akeleiweg und alarmierte Feuerwehr und Polizei. Die schwerverletzte Frau wurde von einem Notarzt versorgt und ins Krankenhaus Neukölln verbracht. Bis zu diesem Zeitpunkt war ein Tatverdächtiger flüchtig. Polizisten fanden den Mann an der Kreuzung Sterndamm/Stubenrauchstraße in einem Bus der BVG. Er wurde festgenommen. Die genauen Umstände der Streitigkeiten und warum die Frau aus dem Fenster stürzte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Karlshorst: Betrunkener Fahrer rammt Laterne

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagabend in Berlin-Karlshorst.

Heftiger Unfall an der Treskowallee in Karlshorst am Donnerstagabend: Gegen 21.50 Uhr krachte ein Audi-Fahrer mit mehreren Insassen in einem Baustellenbereich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in das Heck eines Skoda. Der Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr gegen ein Baustellenschild und krachte gegen einen Lichtmast. Vor Ort hieß es, dass das Baustellenschild durch den Aufprall mehrere Meter weit weg geschleudert wurde. Autoteile flogen demnach über 15 Meter weit durch die Luft. Augenzeuge des Unfall berichteten, dass sich auf dem Bürgersteig zum Unfallzeitpunkt viele Besucher des gerade beendeten Fußballspiels von Union Berlin befanden, getroffen von den Trümmerteilen wurde laut ersten Angaben aber niemand. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt, der Audi-Fahrer soll betrunken gewesen sein, hieß es vor Ort. Überall auf der Straße verteilt lagen Trümmerteile. Die Polizisten verdonnerten die Insassen des Unfallautos kurzerhand zum Aufräumen,

Lichtenberg: Unfall mit zwei Verletzten

Der Unfall ereignete sich an der Landsberger Allee in Lichtenberg.

Bei einem Unfall in Lichtenberg sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Landsberger Allee Ecke Weißenseer Weg. Die beiden Fahrer wurden vor Ort von Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Feuerwehr räumte die Kreuzung. Im Kreuzungsbereich kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Unfallursache war zunächst unklar, zum Zeitpunkt des Unfalls schneite es stark.

Gendarmenmarkt: Kreuzungscrash mit BVG-Bus

Der Unfall ereignete sich am Gendarmenmarkt.

Am Gendarmenmarkt in Mitte es es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr zu einer Kollision zwischen einem BVG-Bus und einem Auto gekommen. Vor Ort hieß es, dass der Fahrer des BMW in einem Rettungswagen betreut und erstversorgt werden musste. Der Fahrer des Busses wurde ebenfalls gesichtet. Im Linienbus wurde demnach niemand verletzt. Die Feuerwehr räumte die Kreuzung. Die Unfallursache war zunächst unklar, offenbar handelt es sich um einen Vorfahrtsfehler des BMW-Fahrers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Französische Straße war für knapp 45 Minuten gesperrt.

Tempelhof: Kleinwagen in Flammen - offenbar Brandstiftung

Das Auto brannte an der Gontermannstraße in Berlin-Tempelhof.

Gegen 2 Uhr stand an der Gontermannstraße in Tempelhof ein Kleinwagen in Flammen. Die Feuerwehr löschte das brennende Auto, konnte ein Ausbrennen im vorderen Bereich aber nicht mehr verhindern. Ein davor geparktes Auto wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt. Zur Brandursache lagen zunächst keine Details vor, derzeit werde jedoch von Brandstiftung ausgegangen, hieß es vor Ort. Ein Brandkommissariat ermittelt.

