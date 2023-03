Hellersdorf: Mehrere Feuer in Wohnhaus - Brandstiftung?

Hellersdorf: Feuerwehr löscht mehrere Kellerbrände

In einem Mehrfamilienhaus in Hellersdorf hat es in der Nacht zu Donnerstag gleich mehrmals gebrannt. Gegen 20 Uhr brannte es in einem Keller eines Wohnhauses in der Riesaer Straße. Nach ersten Erkenntnissen brannte ein Kellerverschlag, der von circa 40 Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Ein Notarzt und Notfallsanitäter sichteten, versorgten und betreuten vier Bewohner. Ins Krankenhaus musste jedoch niemand.

Gegen 22.45 Uhr wurde die Feuerwehr erneut alarmiert. Wieder standen Kellerverschläge in Flammen. Zahlreiche Bewohner standen auf den Balkonen. Die Feuerwehr musste wieder Mieter betreuen und versorgen. Nach ersten Erkenntnissen brannten diesmal zwei Kellerverschläge auf einer Fläche von circa 20 Quadratmetern. Die Hausflure waren nicht mehr zu benutzen. Giftige Rauchgase zogen bis in das letzte Stockwerk. Die Feuerwehr kontrollierte Wohnungen und belüftete das Haus mit mehreren Drucklüftern. Zur Brandursache kann in beiden Fällen noch nichts Näheres gesagt werden.

Pankow: Wohnlaube in Flammen

In Pankow ging eine Wohnlaube in Flammen auf. Die Feuerwehr Berlin bei Löscharbeiten.

Foto: Morris Pudwell

In der Uhlandstraße in Rosenthal brannte am Mittwoch gegen Mitternacht eine große Wohnlaube. Die Feuerwehr war mit circa 30 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. An dem Gebäude entstand jedoch hoher Sachschaden. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

( BM/dpa )