A100 in Wedding: Drei Verletzte bei schwerem Unfall

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 8. März 2023.

Schwerer Unfall in Wedding - Rettungskräfte vor Ort.

Bei einem schweren Unfall zwischen einem Fahrdienstleister und einem Mietwagen auf der Seestraße / A100 in Wedding wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. In der Nacht zu Mittwoch rammte gegen 4.30 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache der Fahrer des Mietwagens das Fahrzeug des Fahrdienstleisters. Der Unfall ereignete sich auf der Abfahrt A100 Richtung Seestraße. Mindestens eine Person musste von der alarmierten Berliner Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Nach ersten Erkenntnissen war ein Fahrer der beiden Fahrzeuge offenbar alkoholisiert und wurde zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus transportiert.

Lichtenberg: Mutmaßliche Brandstiftung an zwei Pkw

In Rummelsburg brannten zwei Autos. Die Feuerwehr löschte die Flammen.

In der Nacht zu Mittwoch brannten gegen 23.20 Uhr in der Hauptstraße im Lichtenberger Ortsteil Rummelsburg zwei Autos. Ein Pkw brannte vollständig aus, das davor und dahinter geparkte Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Von Brandstiftung wird ausgegangen. Die Berliner Polizei ermittelt.

