Berlin: "Geschwächter Zustand" - Demenzkranker wird vermisst

Hans-Joachim Helle verließ am Sonntag ein Krankenhaus in Kreuzberg. Womöglich wollte er nach Hause. Doch dort kam er nicht an.

Berlin. Der an Demenz erkrankte Hans-Joachim Helle wird seit Sonntag, den 5. März 2023 in Berlin vermisst. Bei der Suche nach dem 73-Jährigen bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Was war passiert? Der Senior hatte am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr das Klinikum am Urban an der Dieffenbachstraße in Kreuzberg ohne ärztliche Zustimmung verlassen. Die Polizei vermutet, dass er vielleicht nach Hause gehen wollte. Nach Angaben der Behörde wohnt Hans-Joachim Helle in der Nähe des Sophie-Charlotte-Platzes in Charlottenburg. Doch dort kam der Mann nie an.

Die Ermittler gehen davon aus, dass er entweder zu Fuß oder mit Bus und Bahn in Berlin unterwegs ist. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der 73-Jährige in einer hilflosen Situation befinden könnte", hieß es in der Vermisstenmeldung der Polizei. Und weiter: "Herr Helle ist in einem geschwächten Zustand, er müsste noch ein Band des Krankenhauses am Handgelenk tragen."

So beschreiben die Ermittler den Vermissten:

sehr schlanke Figur

graues, dichtes mittellanges Haar

trägt eine rotbraune Stoffhose, weiße Lederschuhe, einen hellgrauen Parker; die Kleidung wirkt insgesamt etwas verschmutzt/abgenutzt

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat den Vermissten seit Sonntag gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem gegenwärtigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( JP )