In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 7. März 2023.

Johannisthal: Rohrbruch auf dem Sterndamm

An der Kreuzung Sterndamm / Königsheideweg in Johannisthal (Treptow-Köpenick) ist am Montagabend eine Frischwasserleitung geplatzt. Daraufhin sprudelte das Wasser langsam auf die Fahrbahn, einzelne Gehwegplatten versackten und auch eine Ampel wurde unterspült.

Die Feuerwehr zersägte den Ampelmast.

Foto: Pudwell

Der Energieversorger schaltete daraufhin den Strom der Ampel ab. Danach kappte der Technische Dienst der Berliner Feuerwehr den Stahlmast und legte ihn auf dem Gehweg ab. Die Berliner Wasserbetriebe arbeiten nun an der Behebung der Havarie.

( BM/dpa )