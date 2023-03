Hellersdorf: Person wird von Tram erfasst

Ein Mensch ist in der vergangenen Nacht an der Stendaler Straße in Hellersdorf von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Informationen von vor Ort zufolge ereignete sich der Unfall an einer Fußgängerfurt. Der Tram-Fahrer habe noch versucht, die Bahn anzuhalten. Nach Aussagen von Zeugen seien neben der Gefahrenbremsung auch deutliche Warnsignale der Tram zu hören gewesen. Warum die Person nicht auf die Signale reagierte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Berliner Polizei. Der Tram-Fahrer erlitt einen Schock. Der Straßenbahnverkehr war aufgrund der Behandlung des Verletzten und der Unfallaufnahme für mindestens eine Stunde unterbrochen.

Kreuzberg: SUV-Fahrer rammt Baum und kracht gegen Klima-Plakat

Der Autofahrer fuhr zunächst gegen einen Baum und krachte dann gegen ein Klima-Plakat.

Foto: Pudwell

In Kreuzberg hat es am Sonntagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein SUV-Fahrer fuhr an der Gneisenaustraße gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug gegen ein Plakat zum Klimavolksentscheid geschleudert. Letztendlich kam das Auto an einem Begrenzungszaun zum Stehen. Ersten Informationen von vor Ort zufolge wurden keine Personen verletzt.

An einem Zaun kam das Auto zum Stehen.

Foto: Pudwell

Der Fahrer gab gegenüber der Polizei an, von einem anderen Auto abgedrängt worden zu sein. Die Berliner Polizei ermittelt nun, ob es sich hier um ein illegales Rennen gehandelt hat. An dem SUV entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Gneisenaustraße war circa 1,5 Stunden in Richtung Mehringdamm gesperrt.

Barnim: Scheune in Flammen - Fünf- bis sechsstelliger Sachschaden

In einer Scheune in Werneuchen im Landkreis Barnim ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand brach in der Nacht zum Montag in der rund 3600 Quadratmeter großen Scheune mit Heu aus, berichtete die Polizei. Laut Feuerwehr waren rund 70 Feuerwehrleute noch in den Morgenstunden vor Ort und löschten die Flammen. Das Blechdach der Scheune sei eingestürzt und habe die Löscharbeiten erschwert.

Das Feuer sei auch auf einen benachbarten Offenstall übergeschlagen. Alle Pferde wurden demnach gerettet und blieben unverletzt. Der geschätzte Sachschaden des Brandes liegt insgesamt im fünf- bis sechsstelligen Bereich, sagte ein Polizeisprecher. Zur Brandursache werde ermittelt.

( BM )