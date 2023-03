Kudamm in Berlin: Luxus-Autos werden abgeschleppt

Blaulicht-Blog Mann am Oranienplatz in Kreuzberg niedergestochen

Berlin. Am Oranienplatz in Kreuzberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Er wurde notärztlich versorgt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Lichtenberg: Einsatzfahrzeug stößt mit Auto zusammen

Am Sonnabendmittag wurden Polizisten wegen eines Verkehrsunfalls unter Beteiligung eines Einsatzwagens der Polizei nach Alt-Hohenschönhausen alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen war ein Polizeibeamter mit einem Einsatzfahrzeug gegen 13.45 Uhr mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz wegen eines Feueralarmes in einem Haus an der Werneuchener Straße. Dazu fuhr der Beamte bei für ihn geltender roter Ampel in den Kreuzungsbereich Marzahner Straße/Rhinstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 63-jährigen Mannes, der die Rhinstraße in Fahrtrichtung Landsberger Allee befuhr.

Der Einsatzwagen soll sich in Folge der Kollision mehrfach gedreht haben, bevor er zum Stehen kam. Der Fahrer des Mitsubishi klagte über Schmerzen im Nackenbereich und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der beteiligte Polizeibeamte blieb unverletzt. Eine bei ihm durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,0 Promille

Neukölln: Mann in Hostel zusammengeschlagen

Ein verletzter Mann alarmierte gestern Abend die Polizei nach Britz. Am Einsatzort auf der Bürgerstraße gab der 47-Jährige an, dass er zuvor in einem Hostel an der Bürgerstraße war, um dort mit einem 38-Jährigen zu sprechen, der ihm Arbeitslohn schulden solle. Der 38-Jährige soll jedoch eine Schusswaffe hervorgeholt, den 47-Jährigen damit bedroht und für die nun entstandenen Unannehmlichkeiten Geld gefordert haben.

Kurz darauf erschienen bis zu fünf weitere Begleiter des 38-Jährigen, mit denen es dann zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Einer der Begleiter soll dem 47-Jährigen mit einer Stange gegen den Kopf geschlagen haben, außerdem erlitt der Geschlagene eine Schnittverletzung am Oberkörper. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Begleiter des 38-Jährigen entkamen. Die Einsatzkräfte konnten den 38-Jährigen jedoch namhaft machen und dessen Wohnung lokalisieren. Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos und einer Einsatzhundertschaft durchsuchten die Wohnung, fanden und beschlagnahmten dort weitere Beweismittel. Der Tatverdächtige selbst wurde jedoch nicht angetroffen.

Neukölln: Mann bei Streit in Obdachlosenheim antisemitisch beleidigt

In einem Obdachlosenwohnheim in Neukölln ereignete sich Sonnabendvormittag eine Bedrohung. Dazu suchten Polizeieinsatzkräfte gegen 19.20 Uhr die Unterkunft an der Lahnstraße auf, um weitere Ermittlungen zur Tat durchzuführen. Im Verlauf äußerte sich der 42-jährige Tatverdächtige der Bedrohung gegen den 62-jährigen Bedrohten antisemitisch. Die Einsatzkräfte belehrten den Tatverdächtigen daraufhin rechtlich, was dieser zum Anlass nahm, seine Äußerung zu bekräftigten. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Beleidigung mit politischer Tatmotivation verantworten. Die Ermittlungen dazu führt der Polizeiliche Staatsschutz.

