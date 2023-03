Kudamm in Berlin: Luxus-Autos werden abgeschleppt

In Friedrichsfelde griff ein Mann eine Frau in ihrer Wohnung an und verletzte sie schwer.

Lichtenberg: Frau bei Angriff in Wohnung schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in Friedrichsfelde ist eine Frau schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist nach ersten Ermittlungen ein 35-Jähriger, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Die 34-Jährige kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand sei kritisch. Zu den Hintergründen der Tat am Samstagmorgen in der Archenholdstraße und der Art der Verletzung konnte die Polizei noch nichts sagen.

Charlottenburg-Wilmersdorf: Luxus-Autos werden abgeschleppt

Kein guter Start ins Wochenende für die beiden Autobesitzer: Ihre Luxusautos in auffälligen Farben sind am Freitag in Charlottenburg-Wilmersdorf abgeschleppt worden. "Viele interessierte Passantinnen und Passanten beobachteten heute am KuDamm unsere Kollegen der Fahrradstreife der Direktion2. Sie kümmerten sich um die Umsetzung von 2 Pkw", twitterte die Polizei Berlin. Der Grund: Beide parkten auf einer Sperrfläche und im Fünf-Meter-Bereich der Kreuzung.

