Raser kollidiert mit Laterne und landet in einer Baustelle

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Berlin und Brandenburg vom 3. März 2023.

Ein Feuerwehrmann legt den beschädigten Laternenpfosten nach dem Unfall in Mariendorf um.

Mariendorf: Raser kracht gegen Laterne und landet in einer Baustelle

Gegen 20 Uhr krachte ein Autofahrer auf der Straße Alt-Mariendorf in Mariendorf erst gegen eine Laterne, dann rutsche er in Teile einer Baustellenabsperrung. Grund für den Unfall waren offenbar überhöhte Geschwindigkeit und eine unzureichende Fahrtauglichkeit des Fahrers.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich auch eine Frau in dem leistungsstarken Golf. Der vermeintliche Fahrer gab offenbar an, nicht gefahren zu sein. Daraufhin stellten die Einsatzkräfte Spuren am Airbag für die spätere Fahrerfeststellung sicher. Die Polizisten brachten den mutmaßlichen Fahrer zur Blutentnahme aufs Revier.

In Mariendorf prallte ein Raser mit seinem leistungsstarken Golf gegen einen Laternenmast und landete in einer Baustelle.

Foto: Morris Pudwell

Ausgerückt waren auch zwei Rettungswägen. Ob auch Passanten bei dem Unfall zu Schaden kam, etwa durch herumfliegende Trümmerteile, ist nicht bekannt. Zur Sicherung der Unfallstelle legte die Berliner Feuerwehr den in Mitleidenschaft gezogenen Laternenmast mit einem Benzintrennschleifer um.

Schöneberg: Betrunkener Fahrer kollidiert mit geparktem Auto

Gegen 21.40 Uhr beobachteten Passanten, wie ein Kleinwagen auf der Feurigstraße in Schöneberg nach links von der Fahrbahn abkam und in ein geparktes Auto krachte. Dabei wurde das Auto auf den dahinterstehenden Kleintransporter geschoben.

Weil der verunglückte Fahrer nach dem Unfall keine Reaktion auf das Einwirken von Passanten zeigte, gingen Einsatzkräfte von einem medizinischen Notfall aus. Auf das Stichwort: "Kreislaufstillstand nach Verkehrsunfall" eilten Rettungkräfte der Berliner Feuerwehr und Einsatzkräfte der Berliner Polizei zur Unfallstelle. Auch die Polizisten konnten auf Zurufen und Klopfen an der Scheibe den Mann nicht ansprechen. Erst als die Seitenscheibe eingeschlagen wurde, zeigte der Unfallverursacher eine Regung. Aufgrund mangelnder Situationseinsicht, der unklaren Aussprache und wiederholten Stürzen, schlossen die Beamten auf starke Alkoholkonsum.

Da dem Mann durch seinem auflehnenden Verhalten keine Handschellen angelegt werden konnten, wurde ein Gefangenentransporter bestellt. Dieser verbrachte ihn zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle. Auf dem Befahrersitz des Unfallfahrzeugs lag noch eine Jägermeister Flachmann. Die Ermittlungen laufen.

( BM )