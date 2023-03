Berlin: Festnahme nach Autoraub - Was die Diebe nicht bedachten

Prenzlauer Berg: Autoraub endet mit zwei Festnahmen

Mit einem Messer bedrohten zwei Männer am Mittwochabend den Fahrer eines Carsharing-Autos und raubten ihm den VW Polo. Der Fahrer hatte an der Tankstelle in der Margarete-Sommer-Straße in Prenzlauer Berg getankt und wollte sich noch etwas zum Trinken holen. Beim Herauskommen bedrohten die beiden Männer ihr Opfer. Der Fahrer hatte einen Laptop, sein Handy und weitere private Dinge im Fahrzeug.

Der junge Mann lief in die Tankstelle zurück und alarmierte die Polizei. Was die Räuber nicht bedacht hatten: Das Carsharing-Auto ist mit einem Ortungssystem ausgestattet. Daher konnte der Disponent der Carsharing-Firma der Polizei genau die Koordinaten des VW mitteilen. Parallel wurde das gestohlene Handy geortet. Mehrere Einsatzwagen keilten die Autoräuber auf der Mühlendammbrücke ein und nahmen die Insassen, zwei junge Männer, fest.

Erst am 27. Februar wurde ein geraubtes Carsharing-Auto auf der Elsenbrücke gestoppt. Dort kam es zu drei Festnahmen. Auch dort endete die Spritztour nach wenigen Kilometern.

Lesen Sie auch:

Potsdam: Spezialisten sprengen Bombe - Explosion weithin zu hören

Im Potsdamer Forst sprengen Spezialisten an diesem Donnerstag eine 250 Kilo schwere Weltkriegsbombe. Innerhalb eines Sperrkreises von 1000 Metern, der ab 8 Uhr morgens eingerichtet wird, liegen nur wenige Wohnhäuser. Es kommt aber zu Beeinträchtigungen im Verkehr, auch bei der Bahn und Schiffen am Templiner See.

Die Explosion in dem Waldgebiet soll lauter als bei bisherigen Sprengungen im gesamten Stadtgebiet zu hören sein. Dies hänge mit dem erhöhten Fundort der Bombe im Forst an der Templiner Straße zusammen, hieß es von der Stadt. Die Bombensprengung ist die zweite in diesem Jahr in Potsdam.

Fürstenwalde: Mensch stirbt bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Fürstenwalde (Oder-Spree) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Am Mittwochabend stand ein Wohnzimmer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in Flammen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Identität des Toten sowie die Brandursache waren zunächst unklar. Zahlreiche Einsatzkräfte waren etwa anderthalb Stunden vor Ort, um das Feuer im Süden der Stadt zu löschen.

( BM )