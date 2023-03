Adenauerplatz: Unfall mit mehreren Autos - Baby verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Unfall am Berliner Adenauerplatz. Laut Polizei wurde ein Baby verletzt. Es ist im Krankenhaus.

Berlin. Am Mittwochmorgen hat sich gegen 10.15 Uhr ein heftiger Verkehrsunfall am Adenauerplatz in Charlottenburg-Wilmerdorf ereignet. Laut einer Polizeisprecherin waren vier Autos beteiligt, drei fahrende PKW und ein geparkter Transporter. Ein beim Unfall beteiligter Säugling sei kurzzeitig bewusstlos gewesen. Das Baby befinde sich jetzt zur weiteren Behandlung mit seinen Eltern, die ebenfalls medizinisch versorgt werden müssen, in einem Krankenhaus.

Bitte Vorsicht in #Wilmerdorf: Auf der Kurfürstendamm gab es in Höhe Adenauerplatz einen #Unfall. Es kommt in allen Richtungen zu Verkehrsstörungen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 1, 2023

Zunächst hieß es von Seiten der Polizei, dass der Unfall-Verursacher nach dem Zusammenstoß zu Fuß die Flucht ergriffen habe. Das stimmte aber nicht, der Unfall-Verursacher ist ebenso zur Behandlung im Krankenhaus. Die Irritationen entstanden, weil sich wohl mehrere Personen vom Auto, das den Unfall verursachte, entfernt haben sollen.

Dieses Auto ist Schrott.

Foto: BM

Die Ermittlungen laufen, der Adenauerplatz ist größtenteils abgesperrt. Der Verkehr auf dem Kurfürstendamm stadteinwärts Richtung Olivaer Platz kann aktuell nicht fließen. Mehrere Einsatzwagen der Feuerwehr und der Polizei waren vor Ort, um die Kreuzung abzusperren. Nähere Details zum genauen Unfallhergang lagen zunächst nicht vor.

Die Szenerie am Adenauerplatz. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Auch dieses Fahrzeug, das auf der Kreuzung am Adenauerplatz steht, wurde in Mitleidenschaft gezogen.