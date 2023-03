S-Bahn Berlin: Raub und Messer-Attacke - Wer kennt diesen Mann?

Berlin. Die Berliner Polizei fahndet nach einem Mann, der einen Fahrgast in einer S-Bahn beraubt und mit einem Messer verletzt haben soll. Am Mittwoch veröffentlichten die Ermittlerinnen und Ermittler Fotos des Unbekannten. Sie hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der schwere Raub ereignete sich laut Polizei am 21. Februar 2023 gegen 0.30 Uhr in einem Zug der Linie S5 beim Einfahren in den S-Bahnhof Friedrichsfelde-Ost in Marzahn. Der gesuchte Mann soll einem 40-Jährigen zunächst das Handy aus der Hand gerissen und ihn dann mehrfach mit einem Messer angegriffen und erheblich verletzt haben. Am S-Bahnhof verließ der Täter den Zug und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige erlitt Verletzungen am Oberkörper und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Raub und Messer-Angriff in Berliner S-Bahn - die Polizei Berlin fragt:

Wer kann Angaben zur Identität und/oder zum Aufenthaltsort der gesuchten Person machen?

Wer hat den Tatverdächtigen vor, während oder nach dem Verbrechen gesehen?

Wer kann weitere sachdienliche Angaben zu der Tat und/oder zum Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 3 in der Bulgarischen Straße 55, 12435 Berlin unter der Rufnummer (030) 4664 - 373106 (innerhalb der Bürozeiten) oder (030) 4664 - 371100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail an Dir-3-K-31@polizei.berlin.de, die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

( bee )