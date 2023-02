Nach Fotofahndung: Mutmaßlicher Kinderfänger ermittelt

Berlin. Schneller Erfolg einer Öffentlickeitsfahndung der Berliner Polizei: Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung eines Fotos von einem Mann, der der wiederholt Kinder auf einem Spielplatz angesprochen haben soll, konnte ein Tatverdächtiger namhaft gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatten sich die Vorfälle bereits vor einem Jahr ereignet: vom 1. bis 31. März 2022. Ort war jeweils ein Spielplatz an der Lehrter Straße in Berlin-Moabit. Angesprochen wurden demnach mehrfach Kinder im Alter zwischen fünf und acht Jahren. In der Pressemitteilung der Polizei heißt es, der Mann soll die Kinder an die Hand genommen und versucht haben, sich mit ihnen zu entfernen. Als Zeuginnen und Zeugen energisch einschritten, ergriff der Tatverdächtige die Flucht.

( bee )