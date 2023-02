Europacenter Flucht in Berlin: Entflohener Straftäter in Nauen gefasst

Potsdam. Zwei Wochen nach seiner Flucht konnte der entwichene Insasse der Sicherungsverwahrung in Nauen (Havelland) festgenommen werden. Der 64-Jährige sei wieder in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel gebracht, teilte die Brandenburger Polizei am Dienstagabend mit.

Zuvor hatte ein Großaufgebot die frühere Heimatstadt des Geflohenen durchsucht, wo er nach einem Bürgerhinweis gefasst werden konnte. „Der Entwichene wurde durch die sichtbaren und verdeckten polizeilichen Maßnahmen zunehmend isoliert und in eine Lage gebracht, aus der heraus er dann widerstandslos festgenommen werden konnte“, sagte der Leiter der Fahndung Lars Brückner. Man habe dafür gesorgt, „dass ein Maximum an Sicherheit für Unbeteiligte gewährleistet war.“

Der Mann wurde 2004 wegen Totschlags und Vergewaltigung zu einer 14-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt, aus der er 2017 entlassen wurde. Anschließend kam in Sicherungsverwahrung und floh am 15. Februar während eines Ausgangs. Der 64-Jährige entkam den zwei Justizbediensteten, die in begleiteten, bei einem Toilettengang im Berliner Europacenter. Bei der Fahndung kamen Zielfahnder, Beamte des Landeskriminalamtes, Spezialeinheiten, Drohnen und –hubschrauber sowie Hunde zum Einsatz.