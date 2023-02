Berlin: Schwerer Unfall - Radfahrerin gestorben

Friedrichshain: 88-Jähriger in Wohnung ausgeraubt und lebensbedrohlich verletzt

Wegen des Verdachts eines versuchten Raubmordes am Sonntagabend in Friedrichshain hat die 5. Mordkommission des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen. Gegen 18.30 Uhr wurde ein 88-Jähriger bewusstlos in seinem Zuhause in der Koppenstraße aufgefunden. Einbrecher hatten seine Wohnung zuvor augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht. Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung des lebensbedrohlich Verletzten. Nachdem sie seinen Zustand stabilisiert hatten, brachten sie ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungengdauern an.

Tempelhof-Schöneberg: Schwerer Unfall – Radfahrerin gestorben

Eine Radfahrerin ist nach einem Unfall in Lichtenrade gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 57-Jährige am Sonntag gegen 12.20 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Fahrtrichtung Ankogelweg unterwegs. Sie nutzte dazu den rechten Fahrstreifen. Zur selben Zeit befuhr eine 54-Jährige in einem Auto den linken Fahrstreifen in dieselbe Richtung. Gemäß Zeugenangaben soll die Fahrradfahrerin ohne Handzeichen vom rechten in den linken Fahrstreifen gewechselt sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 54-Jährigen. Die 57-Jährige prallte gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und kam mehrere Meter hinter dem Unfallort auf dem Boden regungslos zum Liegen. Zum Ort gerufene Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versuchten die Frau zu reanimieren, was jedoch nicht gelang. Sie verstarb noch am Unfallort. Wegen der Unfallaufnahme blieb der Mariendorfer Damm stadteinwärts zwischen Marienfelder Chaussee und Sandsteinweg bis kurz vor 18 Uhr gesperrt. Ein Fachkommissariat ermittelt.

Spandau: Kriminelle sprengen Geldautomaten

Einsatzkräfte der Polizei wurden in der vergangenen Nacht zu einer Bankfiliale in Spandau alarmiert. Mehrere Unbekannte verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand um kurz nach 2 Uhr Zutritt zu der Bankfiliale in der Sakrower Landstraße und sprengten anschließend einen dortigen Geldautomaten. Anwohner berichteten von einem lauten Knall und davon, dass anschließend mindestens zwei Maskierte in ein am Eingang der Bank abgestelltes Fahrzeug stiegen und in Richtung Ritterfelddamm davonfuhren. Der Kundenbereich der Bank wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang und auch, ob die Tatverdächtigen Geld entwenden konnten, dauern an und werden vom Fachkommissariat des Landeskriminalamts übernommen.

Neukölln: Mercedes vollständig ausgebrannt – Tatverdächtige fliehen

Die Feuerwehr löschte den brennenden Mercedes in Neukölln.

Foto: Morris Pudwell

Eine Mercedes-S-Klasse ist in der Nacht zu Montag in Neukölln vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug am Mittelweg gegen 1.10 Uhr, wie es vor Ort hieß. Derzeit werde von Brandstiftung ausgegangen. Ein Lkw-Fahrer habe mindestens zwei dunkelgekleidete Personen gesehen, die sich rasch vom Brandort entfernten. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat der Berliner Polizei.

Greenpeace-Aktivisten seilen sich von SPD-Parteizentrale ab

Greenpeace-Aktivsten haben am Montagmorgen das Dach der SPD-Parteizentrale besetzt und gegen den Ausbau von Autobahnen protestiert. Etwa zehn Aktivisten befanden sich auf dem Dach, wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte. Zwei von ihnen hätten sich abgeseilt und ein Banner mit der Aufschrift „Bahn statt Beton, Fortschritt wagen“ am Haus aufgespannt. Zehn weitere Greenpeace-Aktivisten wollten am Boden demonstrieren, sind aber gestoppt worden, wie es weiter hieß. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot von rund 100 Einsatzkräften vor Ort.

„Wir sind hier, weil die SPD gerade das Zünglein an der Waage ist, wenn es um den Bau neuer Autobahnen in Deutschland geht“, sagte Lena Donat von Greenpeace der Deutschen Presse-Agentur am Montag vor Ort. Greenpeace fordere von der SPD, Farbe zu bekennen und zu ihren Werten und Versprechen zu stehen. „Autobahnen bauen ist nicht sozial gerecht“, sagte Donat.

Einbruch in Kleintransporter – Festnahme

In der letzten Nacht sind in Rudow zwei Männer festgenommen worden. Die hatten zuvor einen Kleintransporter aufgebrochen, wollten sich mit der Beute entfernen. Zivile Fahnder hatten laut Mitteilung beobachtet, wie zwei Männer in einem Mercedes-Kleintransporter herumhantierten und diesen kurz darauf verließen. Mit zwei prall gefüllten Umhängetaschen flüchteten sie zunächst, konnten jedoch von den Einsatzkräften im Neudecker Weg gestellt und festgenommen werden. Die beiden vermeintlichen Einbrecher sind 24 und 33 Jahre alt und hatten folgendes bei sich: diverses Einbruchswerkzeug sowie die Beute aus dem Auto: ein Navigationsgerät, eine Soundbox und eine Kaffeemaschine. Darüber hinaus fanden die Einsatzkräfte bei dem 33-Jährigen ein Messer sowie beim Komplizen eine Schreckschusspistole. Am Montag sollen beide einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Lichtenberg: Auto fährt Fußgängerin an

Bei einem Verkehrsunfall in Neu-Hohenschönhausen wurde am Montagmorgen nach Polizeiangaben eine Fußgängerin lebensbedrohlich verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll die 44-jährige gegen 5.35 Uhr die Zingster Straße überquert haben und ist dabei von dem Fahrzeug eines 61-jährigen angefahren worden, der in Richtung Ribnitzer Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten die Frau mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen und sofort operiert werden musste. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Lichtenberg – Festnahmen nach Einbruch in Auto

Die Polizei konnte in der letzten Nacht drei vermeintliche Auto-Einbrecher in Friedrichsfelde festnehmen. Laut Mitteilung sind Einsätzkräfte gegen 1 Uhr auf zwei Männer aufmerksam geworden. Die beiden hatten auf einem Parkplatz an der Straße Alt-Friedrichsfelde eine Scheibe eines dort geparkten Transporters eingeschlagen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute – das waren zwei Koffer mit Werkzeug – in ein anderes Fahrzeug. Sie fuhren in Richtung Seddiner Straße, wo sie von Polizeikräften angehalten wurden. Am Steuer saß ein 19-Jähriger. Zusammen mit den 21 und 23 Jahre alten Männern sei er festgenommen worden. Die Beute lag noch im Fahrzeug. Die Kriminalpolizei ermittelt.

