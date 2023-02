Marzahn: Mann läuft bei Rot und wird von Tram erfasst

Ein Mann ist am Samstag bei einem Unfall mit einer Tram in Marzahn lebensgefährlich verletzt worden. Der 66-Jährige hatte gegen 14 Uhr trotz roter Ampel die Kreuzung Landsberger Allee/ Blumberger Damm in nördliche Richtung überquert. Im Bereich einer Fußgängerfurt wurde er von der Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort wurde der Mann operiert. Der 24 Jahre alte Triebwagenführer, der mit einer Gefahrenbremsung noch versucht hatte, den Zusammenstoß zu verhindern, erlitt einen Schock. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost).

Mariendorf: Radfahrerin stirbt bei Unfall mit Auto

Eine Fahrradfahrerin ist in Mariendorf bei einem Unfall mit einem Auto gestorben. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zum Hergang und dem Alter der Betroffenen war noch nichts bekannt. Passiert sei der Unfall ungefähr zur Mittagszeit auf dem Mariendorfer Damm - und offenbar nicht an einer größeren Kreuzung. Weitere Informationen wollte die Polizei am Montag nach Abschluss der Arbeiten an der Unfallstelle herausgeben.

Wittenau: Brand in ehemaliger Schule

In einer ehemaligen Schule in der Straße Rue Racine ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Berliner Feuerwehr auf Twitter mitteilte, sei der Brand im Keller des dreigeschossigen leerstehenden Gebäudes ausgebrochen. 38 Einsatzkräfte hatten die Flammen gelöscht.

In der Straße #Rue_Racine in #Wittenau kam es in einer ehemaligen Schule zu einem #Brand im Keller des dreigeschossigen leerstehenden Gebäudes. Im Einsatz waren 38 Kräfte (auch die #FF mit 2 TLF und 1 SW) und setzten u.a. 1 C-Rohr, 2 Atemschutzgeräte und 1 Drucklüfter ein.#EstuK pic.twitter.com/2mpitYMNzD — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 26, 2023

Havelland: Entflohener Straftäter noch nicht gefasst - Fahndung bei Nauen

Ein aus der Haft entflohener Straftäter ist trotz intensiver Fahndung der Polizei noch nicht gefasst. Bis zu 100 Polizisten suchten am Wochenende unter anderem große Flächen um die Stadt Nauen im Kreis Havelland nach Personen und verdächtigen Gegenständen ab. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz, wie die Polizei am Sonntag weiter mitteilte.

Der verurteilte 64-Jährige, der in Sicherungsverwahrung saß, ist seit über einer Woche auf der Flucht. Aus der Bevölkerung sind der Polizei zufolge bislang 88 Hinweise eingegangen, die bearbeitet werden. Sie bittet weiter um Mithilfe und um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei ermittelt auch im Umfeld des Mannes. Unter anderem werden Kontaktadressen überprüft. Trotz der bundesweiten Fahndung, die offen und verdeckt läuft, konnte er bislang nicht aufgespürt werden.

Der verurteilte Straftäter, der wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden war, kam nach seiner Haftzeit in die Sicherungsverwahrung nach Brandenburg an der Havel. Am Mittwoch vergangener Woche bekam er Ausgang und war in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter in Berlin. Im Europa-Center in der Nähe der Gedächtniskirche konnte er bei einem Toilettengang entkommen.

Seit rund fünf Jahren war der Mann in Brandenburg an der Havel untergebracht - dort ist die einzige Einrichtung für Sicherungsverwahrung im Land. Die Sicherungsverwahrung soll die Bevölkerung vor besonders gefährlichen Tätern schützen, die ihre Strafe bereits abgesessen haben. Voraussetzung für die Anordnung ist, dass psychiatrische Gutachter den Täter weiter als gefährlich einstufen. Anspruch auf Ausgang haben sie aber.

Mitte: Verpuffung an einem Zug - Feuerwehr im Einsatz

Die Feuerwehr Berlin ist am Sonntagvormittag zu einem Einsatz nach Mitte ausgerückt. Dort gab es eine Verpuffung an einem Zug im Hauptbahnhof, wie die Behörde auf Twitter mitteilte. Ursache für die Verpuffung war ein technischer Defekt im Klimagerät eines Regionalexpresses. In der Folge kam es zu einer leichten Rauchentwicklung. Es gab aber keinen Brand.

Ein Technischer Defekt im Klimagerät eines Regionalexpresses verursachte die Verpuffung mit leichter Rauchentwicklung. Kein Folgebrand. Keiner verletzt. Es blieb für uns bei der Erkundung und Kontrolle. Ein Techniker kontrolliert den Zug noch mal.#EstuK und an @DB_Bahn übergeben pic.twitter.com/mhaCeq8LLu — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 26, 2023

Nach Angaben der Feuerwehr wurden keine Personen verletzt. "Es blieb für uns bei der Erkundung und Kontrolle. Ein Techniker kontrolliert den Zug noch mal", teilte die Behörde mit.

Prenzlauer Berg: Feuerwehr löscht Brand in Restaurant

Die Feuerwehr hat am Sonntagvormittag einen Küchen-Brand in einem Restaurant an der Danziger Straße in Prenzlauer Berg (Pankow) gelöscht. Das Lokal befindet sich im Erdgeschoss eines fünfgeschossigen Gebäudes. Feuerwehrleute kontrollierten mehrere darüberliegende Wohnungen. Es wurden keine Personen verletzt. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

In der #Danziger_Straße in #Prenzlauer_Berg kam es zu einem #Brand in der Küche eines Restaurants im EG eines fünfgeschossigen Gebäudes. Wir setzten u.a. 1 C-Rohr, 4 Atemschutzgeräte und 1 Drucklüfter ein. Mehrere Wohnungen kontrolliert. Keiner verletzt. 24 Kräfte tätig.#EstuK pic.twitter.com/cBz1zX9RA5 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) February 26, 2023

Moabit: Nachbar lässt Fahrraddiebe auffliegen

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in Moabit (Mitte) zwei Fahrraddiebe im Alter von 21 und 26 Jahren festgenommen. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Oder-Spree: Nach Brand in Mehrfamilienhaus Bewohner in Sicherheit gebracht

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Fürstenwalde im Landkreis Oder-Spree hat zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei geführt. Bewohner aus zehn Wohnungen wurden bei dem Feuer am Samstag in Sicherheit gebracht, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Angaben darüber, wie viele Menschen insgesamt von der vorläufigen Evakuierung betroffen waren, hatte der Sprecher zunächst nicht. Die Wohnungen des Hauses sind weiter bewohnbar.

Nach ersten Ermittlungen war das Feuer am Samstag im Keller des Mehrfamilienhauses im Paul-Frost-Ring ausgebrochen. Bei der Rettungsleitstelle ging die Meldung über eine starke Rauchentwicklung im Treppenhaus ein. Die Bewohner blieben bis zum Eintreffen der Feuerwehr in ihren Wohnungen. Einsatzkräfte brachten sie dann mit einer Drehleiter in Sicherheit. Bei den Ermittlungen geht die Polizei zunächst von Brandstiftung aus.

Oder-Spree: Auto kracht gegen Baum

Eine Frau hat in der vergangenen Nacht in Spreenhagen im Landkreis Oder-Spree im Schneetreiben die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist gegen einen Baum gefahren. Ersten Informationen von vor Ort zufolge erlitt die Frau Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Scheinwerfer herausgerissen. Dieser lag rund 50 Meter entfernt vom Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Dabei geht es u.a. darum, ob die Frau womöglich zu schnell gefahren ist und eine falsche Bereifung eine Rolle bei dem Unfall spielte.

