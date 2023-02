Mitte: Unbekannte stoßen Mann die Rolltreppe hinunter

Gesundbrunnen: Unbekannte stoßen Mann die Rolltreppe hinunter

Unbekannte haben einen Mann am Freitag in einem U-Bahnhof in Gesundbrunnen (Mitte) eine Rolltreppe heruntergestoßen. Zuvor hatte der 24-Jährige die zwei Personen auf der Rolltreppe angesprochen, weil er an ihnen vorbei wollte. Diese sollen ihn zunächst vorbeigelassen haben. Dann vernahm er jedoch einen Stoß von hinten und fiel die Treppe hinunter, teilte die Polizei am Samstag mit. Am Ende seien beide Unbekannten auf ihn losgegangen und hätten ihn gegen den Kopf geschlagen.

Erst als Zeugen einschritten, ließen die Männer vom 24-Jährigen ab. Sie stiegen in eine U-Bahn und entkamen. Der 24-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht, an einer Hand und an einem Knie. Zudem wurde seine Brille beschädigt. Der Verletzte wollte sich zunächst nicht behandeln lassen, hieß es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) sucht nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung nach dem unbekannten Duo.

Berlin: Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen - Acht Kilo Kokain gefunden

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Drogenschmugglers am Freitag haben Ermittler nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Berlin acht Kilogramm Kokain gefunden. Der 32-Jährige sollte demnach am Samstag einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Den genauen Ort der Festnahme nannte die Generalstaatsanwaltschaft zunächst nicht.

Dem Mann wird vorgeworfen, in den vergangenen Monaten Drogen „in nicht geringer Menge“ nach Berlin geschmuggelt zu haben. Die Ermittler fanden das Kokain bei ihm und einem Komplizen. Das Rauschgift sollte demnach vor einem Weiterverkauf in einen Bunker gebracht werden. Außerdem stellten die Beamten vier Kilogramm Marihuana, rund 50 000 Euro, Pumpgun-Munition und diverse Handys sicher. 30 beschlagnahmte SIM-Karten werden nun ausgewertet.

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Berlins hatten mehrere Monate lang zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt. Dazu gab es sechs Durchsuchungen in Berlin und eine in Cloppenburg.

Ziel der Ermittlungsgruppe ist die Bekämpfung des organisierten internationalen Rauschgiftschmuggels und der Bandenkriminalität in Berlin und Umgebung.

Steglitz: Autofahrer fährt bei Rot und erfasst Radfahrerin

Eine Radfahrerin ist am Freitag bei einem Unfall in Steglitz verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 42 Jahre alter Autofahrer auf der Siemensstraße in Richtung Halskestraße unterwegs. Trotz roter Ampel fuhr er auf die Kreuzung Siemensstraße/ Albrechtstraße/ Halskestraße/ Stephanstraße und erfasste eine von links kommende 67 Jahre alte Radfahrerin. Diese hatte die Kreuzung bei grüner Ampel von der Albrechtstraße in Richtung Stephanstraße überquert.

Die Frau stürzte und erlitt eine Kopfverletzung. Sie wurde nach einer Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. "Da er vor Ort einen Führerschein vorzeigte, der nicht zu seiner Person passte, wurden neben dem Ermittlungsverfahren zum Verkehrsunfall weitere Verfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet", teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug wurde wegen eines Versicherungsverstoßes stillgelegt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd).

A114: Verfolgungsjagd endet mit heftigem Crash – Polizisten verletzt

Das Polizeiauto schob sich unter das Wohnmobil.

Foto: Pudwell

Ein Betrunkener, der ein Wohnmobil in Pankow gestohlen hat, hat sich am Freitag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Dabei verursachte er einen schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Einen ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Wedding: Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand – Dachstuhl stürzt ein

Die Löscharbeiten dauerte mehrere Stunden an.

Foto: Pudwell

Bei einem Brand im vierten Obergeschoss eines Wohnhauses in Wedding (Mitte) sind zwei Menschen verletzt worden. Der Mieter der betroffenen Wohnung sei den Rettungskräften mit leichten Brandverletzungen im Treppenhaus entgegengekommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Er habe zudem eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein weiterer Hausbewohner sei mit einer leichten Rauchgasvergiftung ambulant behandelt worden. Mehr über den Feuerwehreinsatz lesen Sie hier.

A13: Zwei Schwerverletzte bei Unfall am Schönefelder Kreuz

Bei einem Verkehrsunfall auf der A13 in Höhe Schönefelder Kreuz sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein Autofahrer am Samstagmorgen in Fahrtrichtung Berlin aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam anschließend am Seitenrand zum Stehen.

Der 30-Jährige wurden im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht. Er und die 51 Jahre alte Beifahrerin wurden von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Für Bergungsarbeiten war die Fahrbahn Richtung Berlin zeitweise gesperrt.

( BM )