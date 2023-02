Buckow: Brand im Doppeldeckerbus der BVG

Am Freitagabend gegen 21.20 Uhr brannte es im Motorraum eines Doppeldecker-Busses der BVG. Der Fahrer konnte den Bus an der Haltestelle Buckower Damm/ Johannisthaler Chaussee in Buckow anhalten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand im Motorraum. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen technischen Defekt. Der Buckower Damm war ab Johannisthaler Chaussee voll gesperrt.

Marzahn: Ein Verletzter bei Wohnungsbrand

Bei einem Wohnungsbrand in Marzahn ist am Freitagmorgen ein Mensch verletzt worden. Im dritten Obergeschoss eines fünfgeschossigen Hauses hatten Einrichtungsgegenstände gebrannt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. 22 Einsatzkräfte konnten den Brand löschen. Die verletzte Person wurde mit einem Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache sei noch unklar.

Kreuzberg: Auto stößt mit Roller-Fahrer zusammen

Beim Verlassen eines Grundstücks in Kreuzberg stieß ein Autofahrer am Donnerstagmittag mit einem Roller-Fahrer zusammen. Der 26 Jahre alte Autofahrer fuhr auf die Köpenicker Straße und kollidierte dabei mit einem 54-Jährigen, der den Fahrradschutzstreifen befuhr. Der Roller-Fahrer erlitt eine Verletzung am linken Oberschenkel und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Mitte: Körperverletzung am Alexanderplatz – Fotofahndung erfolgreich

Mit einer Fotofahndung hatte die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Aufklärung einer Körperverletzung am Alexanderplatz in Mitte gebeten. Mit Erfolg: Durch Zeugenhinweise konnte ein Tatverdächtiger namhaft gemacht werden, wie die Polizei jetzt mitteilte. Am Sonnabend, 5. März 2022, war es morgens gegen 5.30 Uhr in der Warteschlange vor der Filiale eines Schnellrestaurants im S-Bahnhof Alexanderplatz zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der Tatverdächtige soll einen damals 25 Jahre alten Mann unvermittelt von hinten zu Boden gerissen haben. Durch den Sturz erlitt der junge Mann erhebliche Verletzungen im Schulterbereich, die später operativ versorgt werden mussten.

Treptow-Köpenick: Mann nach Stichattacke festgenommen

Am Donnerstag gegen 13.25 Uhr soll ein 50-Jähriger in einem Restaurant in der Wilhelminenhofstraße einem 39-Jährigen eine lebensgefährliche Stichverletzung zugefügt haben. Es handelt sich dabei um zwei Mitarbeiter des Restaurants. Zeugen sollen in das Geschehen eingegriffen und den Älteren bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten haben. Durch die Polizeieinsatzkräfte erfolgte seine Festnahme. Bei dem Festgenommenen liegt möglicherweise eine psychische Erkrankung vor. Deshalb soll durch die Staatsanwaltschaft Berlin beim zuständigen Richter ein Unterbringungsbefehl beantragt werden. Der verletzte 39-Jährige kam in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Potsdam: Geflohener Straftäter weiter auf der Flucht

Die Fahndung nach einem geflohenen Straftäter in Sicherungsverwahrung läuft weiter. Die Zahl der Hinweise aus der Bevölkerung steige, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Eine aktuelle Zahl hatte sie zunächst nicht. Am Mittwoch seien es um die 25 Hinweise gewesen, denen nachgegangen werde. Am Donnerstag hatte die Polizei ein aktualisiertes Foto des Mannes veröffentlicht und die Menschen nochmals um Hinweise gebeten. Die Polizei fahndet seit einer Woche nach dem 64-Jährigen, der weiter auf der Flucht ist.

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang vor Falschmeldungen in Chatgruppen, die von einem entflohenen Sexualstraftäter sprachen, der versucht haben soll, vor einem Krankenhaus in Tempelhof ein Kind zu entführen. „Wir haben jedoch keine Hinweise darauf, dass es zu Entführungsversuchen von Kindern gekommen ist“, teilte die Polizei in Berlin am Freitag auf Twitter mit. „Unsere Einsatzkräfte sind besonders sensibilisiert und haben vor allem auch Schulwege im Blick“.

Der Mann war wegen Totschlags und Sexualstraftaten zu einer hohen Freiheitsstrafe verurteilt worden. 2017 kam er in Sicherungsverwahrung, die bei besonders gefährlichen Straftätern angeordnet werden kann. Er ist in Brandenburg an der Havel untergebracht. Am Mittwoch vor einer Woche machte er in Begleitung zweier Justiz-Bediensteter einen Ausflug nach Berlin. Bei einem Toilettengang im Europa-Center war er kurz ohne Aufsicht und entkam.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr:

( BM )