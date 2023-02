Wedding: Mann kapert Taxi - Halsbrecherische Flucht durch Berlin

Wedding: Unbekannter stiehlt Taxi und rast durch ganz Berlin

Am Mittwochabend überfiel ein bisher unbekannter Mann in Wedding einen Taxifahrer. Er bedrohte ihn mit einem Messer und zwang ihn, das Auto zu verlassen. Dann flüchtete der Täter mit dem Taxi vom Tatort und raste durch Berlin, überfuhr dabei mehrere rote Ampeln und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Die Geschwindigkeit schätzen Passanten teilweise auf 100 km/h.

Auf der Oberbaumstraße in Kreuzberg holperte das Taxi über einen massiven Fahrbahnteiler aus Beton, hob ab und riss sich dabei die Ölwanne auf. Auf der Höhe Köpenicker Straße/Bevernstraße stellte der Dieb das Taxi ab und flüchtete Richtung U-Bahnhof Schlesisches Tor.

Zur gleichen Zeit wurde ein Taxi offenbar auf dem Kurfüstendamm unter ähnlichen Umständen entwendet. Das Taxi dort wurde wenig später wohl verlassen in der Michaelkirchstraße in Wilmersdorf vorgefunden.

Wittenau: Feuerwehr rückt zu Brand in einem Betrieb aus

Die Berliner Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Betrieb im Stadtteil Wittenau ausgerückt. Rund 100 Einsatzkräfte seien mit etlichen Löschfahrzeugen vor Ort in der Schlitzer Straße, um die Flammen zu bekämpfen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Nach seinen Angaben kam in dem Unternehmen, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Reinigungsfirma handeln soll, niemand zu Schaden. Auch für Menschen in der Umgebung bestehe keine Gefahr.

Charlottenburg: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit offener Taxitür

Nach einem schweren Fahrradunfall in Charlottenburg ist ein 50 Jahre alter Radfahrer im Krankenhaus an seinen Kopfverletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war am Montag mit seinem Rad gegen eine plötzlich geöffnete Taxitür geprallt. Er starb demnach am Mittwoch.

Ein 58 Jahre alter Taxifahrer hatte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen am rechten Fahrbahnrand der Kantstraße kurz gehalten, um einem Fahrgast beim Aussteigen zu helfen. Der Fahrgast öffnete die rechte Hintertür. Der Radfahrer, der von hinten kam, fuhr gegen die Tür, stürzte und verletzte sich schwer. Sanitäter brachten ihn ins Krankenhaus, wo er noch notoperiert wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an.

Mariendorf: Vespa-Fahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Mariendorf wurde die Fahrerin eines Motorrollers verletzt. Nach den bisherigen Aussagen bog eine 53 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw gegen 18.20 Uhr aus der Großbeerenstraße nach links in die Körtingstraße ein. Dabei stieß sie mit der entgegenkommenden Vespa-Fahrerin zusammen. Die 29-Jährige stürzte und verletzte sich am Bein und an der Hüfte. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.

Mitte: Mann überfällt Waffengeschäft - flüchtig

Überfall in Wedding: Am Mittwoch stahl ein Unbekannter Schreckschusswaffen aus einem Fachgeschäft in der Müllerstraße. Nach Zeugenaussagen sah sich der Mann zunächst einige der hinter Vitrinentüren verschlossenen Ausstellungsstücke an. Plötzlich zerstörte er eine der Glasscheiben, griff nach den Objekten und rannte zum Ausgang. Ein 61 Jahre alter Mitarbeiter des Geschäfts wollte ihn aufhalten und wurde von dem Flüchtenden gegen den Oberkörper getreten. Der Mann entkam unerkannt.

Wilmersdorf: Passantin verfolgt mutmaßliche Diebe - Festnahme

Polizeikräfte nahmen am Mittwochmittag in Wilmersdorf zwei Männer fest, die versucht haben sollen, aus einem Fahrzeug Sachen zu entwenden. Die Passantin sah, wie zwei Männer am Olivaer Platz auffällig in ein geparktes Auto hineinsahen, kurz darauf einstiegen und wenig später dieses wieder verließen. Die Zeugin verfolgte die Männer und alarmierte die Polizei. Am Kurfürstendamm wurden die beiden Männer, 26 und 27 Jahre alt, festgenommen. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen konnte mutmaßliches Einbruchswerkzeug sowie ein Handy festgestellt werden, welches als Beute eines Taschendiebstahls in der Fahndung stand. An dem geparkten Dacia stellten die Kräfte ein aufgebrochenes Türschloss fest.

Reinickendorf: Einschränkungen und Sperrung wegen Brückenbauarbeiten für U6

Autofahrer müssen im Bereich der Seidelstraße in Reinickendorf ab Donnerstag mit Einschränkungen rechnen. Grund dafür sind Erneuerungsarbeiten an einer Brücke der U6, die über die Seidelstraße führt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte. Ab 7 Uhr sind Zu- und Abfahrt der Autobahn 111 an der Seidelstraße voll gesperrt.

Zusätzlich werde es voraussichtlich bis März auf dem Straßenzug Seidelstraße/Scharnweberstraße zwischen Antonienstraße und Otisstraße in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur geben. Mit Verkehrseinschränkungen, besonders während des Berufsverkehrs, werde zu rechnen sein, so die VIZ.

Neu-Hohenschönhausen: Kellerverschläge in Flammen

In Neu-Hohenschönhausen musste die Berliner Feuerwehr einen Kellerbrand löschen.

Foto: Morris Pudwell

Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr standen in der Zingster Straße in Neu-Hohenschönhausen Kellerverschläge in Flammen. Die Feuerwehr war mit circa 56 Einsatzkräften vor Ort, verletzt wurde niemand.

Spandau: Brand in Mehrfamilienhaus - acht Menschen im Krankenhaus

Foto: Morris Pudwell

Ein Mensch ist bei einem Wohnhausbrand in Spandau am Mittwochabend lebensgefährlich verletzt worden. Insgesamt zehn Bewohner des viergeschossigen Hauses in der Lasiuszeile wurden evakuiert, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Eine Person sei über ein Sprungpolster aus dem Haus gerettet worden. Von 13 durch den Rettungsdienst untersuchten Bewohnern wurden acht zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Weshalb das Feuer in einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen war, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar.Während der Löschmaßnahmen kam es in den umliegenden Straßen zu Sperrungen.

