"Letzte Generation" aktuell in Berlin: Klimaaktivisten blockieren wieder

Am Vormittag kommt es in Berlin erneut zu Blockaden von Autobahn-Zufahrten durch Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation".

Mitglieder der Klimaaktivistengruppe "Letzte Generation" blockieren am Donnerstagvormittag eine Autobahn-Zufahrt in Berlin.

Berlin. Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" setzen ihren Blockaden von Autobahn-Zufahrten in Berlin auch am Donnerstagvormittag fort. Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gibt es aktuell Sperrungen am Messedamm (Wilmersdorf) Richtung Siemensstadt in Höhe Neue Kantstraße und an der A103-Ausfahrt Sachsendamm.

Erst am Dienstag war es zu Blockaden der "Letzten Generation" in Berlin gekommen. Klimaaktivisten hatten eine Ausfahrt der Autobahn A100 in Wilmersdorf blockiert. Einige von ihnen klebten sich auch auf der Fahrbahn fest. Der Protest richtete sich auch gegen die Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen, wo der Energiekonzern RWE Kohle abbauen will.

Zuletzt hatten die Klimaaktivisten erneut ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie Autofahrer die Demonstranten gewaltsam von der Straße zerren. Unterdessen teilte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) mit, dass die Polizei Berlin im Zusammenhang mit Aktionen der "Letzten Generation" bislang 233.000 Einsatzstunden geleistet habe.

"Letzte Generation" in Berlin - die Statistik der Polizei im Überblick

233.000 Einsatzstunden durch Beamte der Berliner Polizei geleistet

756 Tatverdächtige festgestellt

2700 Strafanzeigen gestellt

761 Vorgänge ausermittelt

pro Einsatz wird eine Gebühr von 241 Euro erhoben

2000 Euro Zwangsgeld werden gegen Verdächtige verhängt, die sich mehr als acht Mal in Berlin festgeklebt habe

Klimaaktivisten in Berlin: Innensenatorin - "Grenze zum Extremismus noch nicht überschritten"

Innensenatorin Spranger wertete die Protestaktionen als „politisch motivierte Straftaten“, sagte aber auch: „Trotzdem ist es so, dass die Grenze zum Extremismus noch nicht überschritten ist.“ Die Aktionen griffen gleichwohl stark in den Alltag der Berlinerinnen und Berliner ein, fügte sie hinzu. „Das können und werden wir nicht dulden.“

Auf die Frage eines Abgeordneten nach Erkenntnissen zur Bezahlung der Aktivisten durch einen Berliner Verein sagte die Senatorin, die „Klimakleber“ hätten selbst öffentlich gemacht, „dass sie bezahlt werden, dass sie Spenden bekommen“.

Die Behörden hätten ein scharfes Auge darauf, woher diese Mittel kommen. Dass der Berliner Senat einen Verein fördere, der die Aktivisten bezahle, „ist mir nicht bekannt“.