Reinickendorf: Zwei Männer bei Wohnungseinbruch festgenommen

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 10. Januar 2023.

Reinickendorf: Zwei Männer bei versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Zwei Männer sind bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Reinickendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Nachbarin am Montagabend auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die sich auf einem Balkon einer Wohnung in der Stockumer Straße befanden. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Männer im Alter von 40 und 32 Jahren wurden von eintreffenden Polizisten noch vor Ort festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizeikräfte Einbruchswerkzeug sicher. Ob bei dem Einbruchsversuch ein Sachschaden entstand, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Brand: Auto prallt gegen Baum - 58-Jährige schwer verletzt

Eine 58-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der B115 zwischen Brand und Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam ein 43-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Die 58-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Eingetroffene Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Frau und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Warum das Auto von der Straße abkam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.