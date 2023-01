Dachstuhlbrand in Kreuzberg - 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 10. Januar 2023.

Kreuzberg - 60 Feuerwehrkräfte bei Dachstuhlbrand im Einsatz

Im Dachstuhl eines Wohnhauses in Kreuzberg ist am Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in dem sechsgeschossigen Gebäude in der Großbeerenstraße konnte schnell gelöscht werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Der Einsatz war demnach nach etwa anderthalb Stunden wieder beendet. Die Feuerwehr war mit über 60 Kräften im Einsatz. Das Gebäude musste nicht evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Nach Angaben des Sprechers brach das Feuer bei Bauarbeiten auf dem Dach aus.

Reinickendorf: Zwei Männer bei versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Zwei Männer sind bei einem versuchten Wohnungseinbruch in Reinickendorf festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde eine Nachbarin am Montagabend auf zwei verdächtige Personen aufmerksam, die sich auf einem Balkon einer Wohnung in der Stockumer Straße befanden. Daraufhin alarmierte sie die Polizei. Die Männer im Alter von 40 und 32 Jahren wurden von eintreffenden Polizisten noch vor Ort festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizeikräfte Einbruchswerkzeug sicher. Ob bei dem Einbruchsversuch ein Sachschaden entstand, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Niederschöneweide: Tankstelle überfallen

Vier bewaffnete Räuber haben in Niederschöneweide eine Tankstelle überfallen. Die Maskierten bedrohten am Montagabend in der Köpenicker Landstraße zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe und forderten diese zum Öffnen der Kassen auf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Angestellten kamen der Forderung nach, die Männer entwendeten das Geld. Von einem Kunden forderten sie unter Androhung von Gewalt die Geldbörse. Noch bevor diese übergeben wurde, flüchteten die Räuber. Die Mitarbeiterinnen im Alter von 22 und 41 Jahren erlitten einen Schock. Die Polizei ermittelt.

Tempelhof: Mann bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein Fußgänger ist in Tempelhof an einer Ampelkreuzung von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 62-Jährige erlitt am Montagmorgen eine Vielzahl von Knochenbrüchen und inneren Verletzungen und werde noch immer intensivmedizinisch in einem Krankenhaus betreut, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 31 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat der Polizei für Verkehrsdelikte ermittelt. Laut ersten Erkenntnissen überquerte der Fußgänger an der Kreuzung Schöneberger Straße/Alboinstraße bei grünem Ampellicht die Fahrbahn. Die Autofahrerin war auf der Schöneberger Straße in gleicher Richtung wie der Fußgänger unterwegs und wollte links auf die Stadtautobahn A100 abbiegen. Sie erfasste mit ihrem Wagen den Mann an der Auffahrt, der in der Folge auf die Straße stürzte.

Brand: Auto prallt gegen Baum - 58-Jährige schwer verletzt

Eine 58-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall auf der B115 zwischen Brand und Golßen (Landkreis Dahme-Spreewald) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam ein 43-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Auto von der Straße ab und prallte daraufhin gegen einen Baum. Die 58-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall eingeklemmt. Eingetroffene Rettungskräfte befreiten die schwer verletzte Frau und brachten sie mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Warum das Auto von der Straße abkam, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 30.000 Euro.