In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 9. Januar 2023.

Tempelhof: Flucht vor Polizei endet in Zaun

Ein Autofahrer hat in der vergangenen in Tempelhof versucht, sich einer Polizei-Kontrolle zu entziehen. Er lieferte sich eine Verfolgungsfahrt mit den Beamten. Auf der Rathausstraße Höhe Prühßstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Renault. Er rammte einen geparkten Pkw und landete im Zaun eines Kaffeehauses.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Dem Fahrer erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen eines illegalen Autorennens. An den Fahrzeugen und dem Vorgarten des Kaffeehauses entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Flucht.

Friedrichshain: Ausgediente Weihnachtsbäume brennen

An der Rigaer Straße Ecke Liebigstraße brannten mehrere Tannen.

Foto: Pudwell

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehrere ausgediente Weihnachtsbäume haben am späten Sonntagabend am sogenannten Dorfplatz an der Rigaer Straße/ Liebigstraße in Friedrichshain gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Brandstiftung aufgenommen. Ob die Straße wegen der Flammen beschädigt wurde, wird noch geprüft. Nach ersten Informationen von vor Ort, sollen die Flammen fünf bis sechs Meter hoch gewesen sein.

Hellersdorf: Rettungskräfte mit Böllern beworfen

Rettungskräfte sind am späten Sonntagabend bei einem Notarzt-Einsatz in Hellersdorf mit Böllern beworfen worden. Mehr darüber lesen Sie hier.