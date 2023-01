Friedrichshain: Schüsse vom Balkon - SEK nimmt Mann fest

Hermsdorf: Mann fährt mit Auto in Gegenverkehr

Ein 74-Jähriger ist mit seinem Auto in Hermsdorf in den Gegenverkehr geraten und mit zwei Autos zusammengestoßen. Ein 35-Jähriger wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach fuhr der 74-jährige Autofahrer am Samstagnachmittag in der Berliner Straße Ecke Almutstraße in den Gegenverkehr. Dabei stieß er zunächst mit dem Auto eines 35-jährigen Mannes und anschließend mit dem Auto einer 65-Jährigen zusammen. Der 35-jährige Autofahrer erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Kopf und an der Hüfte. Er wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Verkehrsunfall erheblicher Sachschaden. Laut Zeugen des Geschehens soll der 74-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Das bestreitet der Mann aber. Wie es genau zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.

Hellersdorf: Männer stehlen Auto - Festnahme

In Hellersdorf haben Einsatzkräfte der Polizei am Freitagnachmittag drei Personen festgenommen, die in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs waren. Eine Zeugin und ein Zeuge bemerkten gegen 13.50 Uhr in der Frankfurter Allee ein Fahrzeug, das einer Bekannten von ihnen am 3. Januar entwendet worden war. Die beiden folgten daraufhin dem Renault und verständigten umgehend die Polizei. Auf einem Parkplatz in der Luzinstraße nahmen die Einsatzkräfte die drei Insassen, einen 28-Jährigen, eine 17-Jährige sowie den 34-jährigen Fahrer, vorläufig fest. Bei dem 34-Jährigen, der einräumte, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und zudem Betäubungsmittel konsumiert zu haben, wurde neben Drogen und einem Messer auch ein Schlüssel zu einem weiteren Fahrzeug gefunden, das ebenfalls bei dem Einbruch in die Pflegeeinrichtung am 3. Januar entwendet worden war.

Ein Richter ordnete Durchsuchungen an den Wohnanschriften des 34-Jährigen sowie der 17-Jährigen an, die zum Auffinden von Beweismitteln zu dem Einbruch sowie zu dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln führten.

Nach erkennungsdienstlichen Behandlungen und einer Blutentnahme bei dem 34-Jährigen, wurden alle drei Personen wieder entlassen. Die Eltern der 17-Jährigen wurden informiert. Die Ermittlungen, unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels dauern an.

