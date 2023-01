In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 7. Januar 2023.

Die Feuerwehr Berlin rettete in einem Wohnhaus in Neukölln mehrere Bewohner vor einem Feuer, darunter auch Kinder.

Neukölln: Feuer in Wohnhaus - Feuerwehr rettet Kinder

In der Nacht zu Sonnabend gegen 21 Uhr brach in einem Keller in der Teupitzer Straße in Neukölln ein Feuer aus. Blitzschnell breitete sich giftiger Rauch im Wohnhaus aus. Die Brandbekämpfer fanden zahlreiche Bewohner hilfesuchend an Fenstern vor und leiteten sofort die Personenrettung ein. Es habe wegen massiver Verrauchung Lebensgefahr bestanden, teilte die Feuerwehr Berlin via Twitter mit. 15 Bewohner wurden demnach über eine Drehleiter, eine Steckleiter und mit Brandfluchthauben gerettet. Unter den Geretteten befanden sich auch Kinder. Nach ersten Erkenntnissen brannte es im Keller auf einer Fläche von 30 Quadratmetern. Die Feuerwehr war mit fast 50 Einsatzkräften vor Ort, es wurden mehrere Bewohner betreut und versorgt. Keiner sei verletzt worden. Zur Brandursache kann noch nichts gesagt werden.

Tempelhof: Weiterer Kellerbrand - Bewohner in Sicherheit gebracht

In der Manteuffelstraße retten Feuerwehrleute Bewohner mit Fluchthauben aus einem brennenden Haus.

Foto: Morris Pudwell

Ein weiterer Kellerbrand brach in der Manteuffelstraße in Tempelhof aus. Die Feuerwehr brachte dort Bewohner eines Wohngebäudes mit Fluchthauben und einer Drehleiter in Sicherheit. Im Keller hatten unter anderem eine Matratze und Gerümpel gebrannt, was zu einer starken Rauchentwicklung führte, der sich im Hausflur ausbreitete. "10 Personen mit #Brandfluchthaube​n aus verrauchtem Bereich gerettet. Lebensgefahr abgewandt. Keiner verletzt. Es waren 50 Kräfte tätig", twitterte die Feuerwehr Berlin am Sonnabendmorgen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Buckow: Auto-Crash auf Kreuzung - Cabrio mit Totalschaden

Das zerstörte Cabrio nach dem Zusammenstoß.

Foto: Morris Pudwell

Auf der Kreuzung Buckower Damm / Ringslebenstraße im Neuköllner Ortsteil Buckow stießen in der Nacht zu Sonnabend ein VW Bus und ein VW Golf Cabrio zusammen. Während der VW Bus nahezu unbeschädigt blieb, zerlegte es das VW Cabrio im Heckbereich fast vollständig. Bei dem Unfall krachte das Cabrio gegen eine Lichtzeichenanlage und gleichzeitige Laterne. Erst nach rund 35 Metern kam das Auto zum Stillstand. Mindestens eine Person wurde von alarmierten Rettungskräften der Berliner Feuerwehr behandelt. Zur Unfallursache wird ermittelt.