Charlottenburg: Unfall beim Linksabbiegen - sechs Verletzte

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom Freitag, 6. Januar 2023.

Charlottenburg: Sechs Verletzte nach Abbieger-Unfall

Sechs Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Charlottenburg-Nord verletzt worden. Der Polizei zufolge war ein 56-Jähriger vom Saatwinkler Damm nach links Richtung Autobahnauffahrt abgeoben. Dabei rammte er zwei entgegenkommende Autos. Er selbst und seine Mitfahrer im Alter von 37, sieben und fünf Jahren sowie ein 22-Jähriger und seine 23 alte Beifahrerin mussten ärztlich behandelt werden. Alle sechs mussten in Krankenhäuser gebracht werden, nur der 31 Jahre alte Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Wedding: Bremsen versagen - Autofahrer fährt 68-Jährige an

Ein Autofahrer hat am Donnerstagmittag in Wedding eine 68 Jahre alte Fußgängerin angefahren. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 24-Jährige in der Schulstraße Richtung Luxemburger Straße an der roten Ampel zur Kreuzung Müllerstraße halten, als plötzlich die Bremsen seines Autos versagt hätten. Um nicht in die Fußgänger zu fahren, die gerade die Straße überquerten, habe der Mann seinen Wagen nach links auf den Mittelstreifen gezogen, wo er allerdings die 68-Jährige anfuhr. Diese wurde auf die Motorhaube und dann gegen ein weiteres Auto geschleudert. Der Unfallwagen rammte noch einen Ampelmast, bevor er stehenblieb. Die Frau erlitt einen Beinbruch sowie Verletzungen an Arm und Hüfte und kam in ein Krankenhaus.

Charlottenburg: Objektschützer vor Synagoge angegriffen und verletzt

Ein Objektschützer ist am Donnerstagmittag vor der Synagoge in der Joachimsthaler Straße in Charlottenburg angegriffen und verletzt worden. Der Polizei zufolge wollte sich ein 29-Jähriger dort im Eingangsbereich zum Schlafen hinlegen, woraufhin ihn der Objektschützer aufforderte, den Bereich zu verlassen. Statt dessen versuchte, der Mann aber, die Dienstkraft zu treten. Als das misslang, schlug der 29-Jährige seinem Gegenüber mit der Faust ins Gesicht. Polizisten nahmen den Schläger fest, der seit Ende September von einer Psychiatrie als vermisst gemeldet war. Der Mann wurde dorthin zurückgebracht, der Objektschützer musste wegen seiner Verletzung ambulant behandelt werden.

Alt-Hohenschönhausen: 85-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall am Donnerstagmittag verletzt worden. Der Mann war in Alt-Hohenschönhausen auf der Rhinstraße in Richtung Landsberger Allee unterwegs, als er auf der Anhöhe zur Hohenschönhausener Rhinstraßenbrücke plötzlich gebremst haben soll. Dabei fuhr im ein 33-Jähriger mit seinem Transporter von hinten auf. Der 85-Jährige erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Wedding: Mehrere Autos in Flammen

In Wedding sind in der Nacht zu Freitag mehrere Autos in Flammen aufgegangen. Der Polizei zufolge hatten Einsatzkräfte die Brände kurz nach 3 Uhr in der Plantagenstraße bemerkt. Dort standen zwei Wagen in Vollbrand, das Feuer griff kurz darauf auf zwei weitere Fahrzeuge über. Drei andere wurden durch die Hitze beschädigt. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen.

Lichtenberg: Streit beim Aussteigen mündet in Schlägerei

Eine 19-Jährige hat am Donnerstagabend am Bahnhof Lichtenberg zwei Reisende mit einem Messer bedroht. Das teilte die Bundespolizei mit. Demnach hatten sich zwei Fahrgäste gegen 19.40 Uhr beim Aussteigen so durch die 19-Jährige behindert gefühlt, dass es zu einem Streit kam. Auf dem Bahnsteig sei es dann zu "gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzungen" gekommen, so die Bundespolizei. Dabei sollen beide Reisenden gemeinsam auf die 19-Jährige eingeschlagen haben. Die wieder bedrohte die beiden mit einem Obstmesser mit einer Klingenlänge von fünf Zentimetern, so die Bundespolizei. Alle blieben unverletzt und wurden festgenommen und ermittelt gegen den 37- und den 46-Jährigen wegen Körperverletzung, gegen den Älteren zudem wegen Volksverhetzung und gegen die 19-Jährige wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Wannsee: Betrunkener bedroht S-Bahn-Fahrer mit Waffe

Ein betrunkener Fahrgast hat am Donnerstagabend am Bahnhof Wannsee den Fahrer einer S-Bahn mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Der Triebfahrzeugführer hatte den 39-Jährigen beim Endhalt am S-Bahnhof Wannsee gegen 21.30 Uhr aufgefordert, den Zug zu verlassen. Der Mann zog allerdings eine Waffe und richtete sie auf den S-Bahn-Angestellten. Der 34-Jährige flüchtete hinter ein Gebäude und hörte dort ein Schussgeräusch. Beamte der Polizei Berlin nahmen den 39-Jährigen fest und stellten eine Schreckschusswaffe samt Munition sicher. Der einschlägig polizeibekannte Mann pustete einen Atemalkoholwert von 4 Promille.