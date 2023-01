Berlin: Ausfälle und Verspätungen im S-Bahnverkehr

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 5. Januar 2023.

Ausfälle und Verspätungen im S-Bahnverkehr

Im Berliner S-Bahnverkehr kommt es am Donnerstagmorgen zu Verspätungen und Zugausfällen auf den Linien S41, S42, S45 und S46. Die Ringbahn (S41 und S42) verkehre nur im Zehn-Minuten-Takt, teilte die S-Bahn am Morgen mit. Die S45 fahre gar nicht. Grund sei eine Signalstörung in Tempelhof.

Wolf auf der A15 von Transporter getötet

Auf der Autobahn 15 bei Cottbus ist ein Wolf von einem Transporter angefahren und getötet worden. Der 36 Jahre alte Transporterfahrer war am Dienstagabend auf der A15 in Richtung Vetschau unterwegs, als ihm nahe der Anschlussstelle Cottbus-West ein Wolf vor das Fahrzeug rannte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 36-Jährige blieb bei dem Wildunfall unverletzt. Um den getöteten Wolf kümmerte sich der Wolfsbeauftragte des Landes Brandenburg.

A10: Autofahrerin bei Unfall unter Lkw eingeklemmt

Eine Frau ist mit ihrem Auto auf der Autobahn 10 bei Rangsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) unter einen Lastwagen gerutscht und schwer verletzt worden. Sie sei kurzzeitig eingeklemmt gewesen und mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend. Eine weitere Person aus dem Auto sei bei dem Unfall am Mittwochmittag leicht verletzt worden. Die A10 war in Richtung Magdeburg laut Sprecher für eine knappe Stunde gesperrt. Es sei zu einer größeren Staubildung gekommen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

