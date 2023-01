In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 4. Januar 2023.

Pankow: Transporter-Diebe beschädigen elf Fahrzeuge - zwei Festnahmen

Erhebliche Schäden an geparkten Autos verursachten Transporter-Diebe am späten Dienstagabend in Pankow. Zivilpolizisten hatten in der Max-Steinke-Straße beobachtet, wie mehrere Männer einen abgestellten Transporter aufbrachen und in nur wenigen Minuten kurzschlossen. Als die Beamten sich als Polizisten zu erkennen gaben, versuchten die Täter zu fliehen. Das Trio kam allerdings nicht weit, da die Polizisten die enge Straße mit ihrem Wagen blockierten. Nun versuchten die Männer rückwärts aus der Straße zu flüchten. Dabei sollen die Diebe nach ersten Erkenntnissen einen Polizisten, der sich hinter dem Transporter befand, erfasst haben. Ein weiteres Einsatzfahrzeug der Polizei kam von hinten. Nun versuchten sich die Täter wieder in der Flucht nach vorne. In der ausweglosen Situation kam es zu wilden Fahrmanövern. Dabei touchierten sie insgesamt zehn geparkte Autos, schoben diese teils aufeinander und beschädigten sie dabei schwer. Auch die Zivilstreife wurde gerammt. Zwei Täter wurden festgenommen, ein dritter konnte fliehen. Die Festgenommenen wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch der verletzte Beamte kam in eine Klinik. In unmittelbarer Nähe zum Tatort stellten die Ermittler ein zweites Fahrzeug sicher, mit dem die Diebe vor Ort gekommen waren, ein sogenanntes "Pilotfahrzeug", welches später vorausfährt, um vor Polizeikontrollen zu warnen.

Britz: Zwei Autos in Brand

In Britz brannten zwei Fahrzeuge.

Foto: Morris Pudwell

In der Nacht zu Mittwoch brannten in der Germaniapromenade im Neuköllner Ortsteil Britz zwei Fahrzeuge: ein Renault im Heckbereich, in BMW im Frontbereich. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Band rasch löschen, jeweils aber einen Totalschaden nicht mehr verhindern. Die Polizei ermittelt nun zu dem Feuer. Noch kann keine Brandursache mitgeteilt werden.