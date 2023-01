Neukölln: Feuerwehr rettet Jugendliche aus stecken gebliebenen Aufzug

Eingeschlossen im Fahrstuhl: So erging es am Montagabend drei Jugendlichen. Höhenretter befreiten sie aus ihrer misslichen Lage.

Berlin. Die Berliner Feuerwehr ist am Montagabend zum S- und U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln verständigt worden. Drei Jugendliche befanden sich seit mehr als einer Stunde in einem Fahrstuhl, der bei rund sieben Metern Tiefe stecken geblieben war. Da der Aufzug nicht mehr automatisch oder manuell gesteuert werden konnte, entschied sich die Feuerwehr, den Technischen Dienst und die Höhenrettung zu alarmieren.

#Technische_Hilfeleistung am U-Bhf. #Hermannstraße in #Neukölln. Ein Aufzug war in ca. 7m stecken geblieben. Die @Berliner_Fw rettete 3 Jugendliche über die Decke der Kabine durch Einsatz des #TD und der #Höhenrettung. Die Pat. wurden rettungsdienstlich versorgt. #goodjob. pic.twitter.com/UmwXS9HKEe — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 2, 2023

Aufzug steckt in Neukölln fest: Asthmatiker unter den Personen

Die Höhenretter rüsteten sich aus und befestigten ihre Seilschaften an einem Feuerwehrauto. Danach stiegen sie in den Schacht hinab. Grund für den Einsatz der Höhenretter war auch, dass sich unter den Jugendlichen ein Asthmatiker befand, der auf seine Medikamente angewiesen war.

Nach und nach konnte die Höhenrettung die Jugendlichen aus dem Fahrstuhl befreien.

Foto: Pudwell

Die Jugendlichen wurden nacheinander an die Oberfläche gebracht und dort von einer größeren Menge Angehöriger in Empfang genommen. Die Angehörigen betraten immer wieder die Fahrbahn der Hermannstraße und mussten von der Polizei zurückgehalten werden. Im Rettungswagen wurden die jungen Männer kurz versorgt und konnten dann mit ihren Familien nach Hause gehen.

