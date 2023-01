Kreuzberg: Obdachloser verbrennt in seiner Unterkunft

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 3. Januar 2023.

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an.

Neukölln: Journalisten mit Pyrotechnik angegriffen

Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Neukölln ein Kamerateam eines Fernsehsenders mit Pyrotechnik angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich die beiden 20 und 28 Jahre alten Journalisten gegen 15.20 Uhr zu Dreharbeiten an der Kreuzung Silbersteinstraße Ecke Bambachstraße, als sie von mehreren Jugendlichen gezielt mit pyrotechnischen Gegenständen beworfen wurden. Vor den Polizeikräften flüchteten die Jugendlichen auf die Silbersteinstraße. Die Journalisten blieben unverletzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung führt ein Fachkommissariat.

Hohen Neuendorf: Brand in Supermarkt - Vier Jugendliche stellen sich

Nach dem Brand eines Supermarkts in Hohen Neuendorf (Oberhavel) haben sich vier Jugendliche bei der Polizei gestellt. Sie hätten sich in Begleitung ihrer Eltern bei der Polizei gemeldet, „weil sie möglicherweise die Ursache für den Brand gesetzt haben könnten“, teilte die Polizeidirektion Nord am Dienstag mit. Bei dem Feuer war der Supermarkt am Mittwochabend vergangener Woche komplett abgebrannt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Schätzungen mehr als zwei Millionen Euro.

Zeugen hätten der Polizei eine Gruppe Jugendlicher gemeldet, die gemeldet, die an dem Supermarkt mit Pyrotechnik hantiert haben soll, berichtete die Polizei. Unter anderem soll dadurch ein Vordach in Brand geraten sein und das Feuer soll dann auf den Supermarkt übergegriffen haben. Die Situation gestaltete sich kritisch, weil laut Polizei in dem Markt wohl auch Feuerwerkskörper wegen des Verkaufsstarts von Silvesterfeuerwerk lagerten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Etwa 100 Feuerwehrleute löschten den Brand in der Nacht zum Donnerstag. Die Polizei hatte um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten, um die Identität der Jugendlichen feststellen zu können.

Kreuzberg: Obdachloser verbrennt in seiner Unterkunft

Ein obdachloser Mann ist in der vergangenen Nacht in Kreuzberg bei einem Feuer ums Leben gekommen. Polizisten hatten gegen ein Uhr den Brand am Landwehrkanal bemerkt. Die Beamten versuchten, die Flammen zu ersticken. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine brennende Person vorgefunden.

Der Mann hatte in der selbstgebauten Unterkunft am Landwehrkanal genau am Tempelhofer Ufer - zwischen Mehringdamm und Großbeerenstraße - offenbar seine Behausung aufgeschlagen.

Weitere Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Feuer nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt einer Sprecherin zufolge in alle Richtungen. Allerdings deutet offenbar viel auf einen Unglücksfall hin. „Bisher gibt es keine Anzeichen für ein Fremdverschulden“, sagte ein Sprecher der Berliner Polizei am frühen Dienstagmittag.

Der Mann hatte in der selbstgebauten Unterkunft am Landwehrkanal genau am Tempelhofer Ufer - zwischen Mehringdamm und Großbeerenstraße - offenbar seine Behausung aufgeschlagen.

Bei Löscharbeiten an einem Zelt am Tempelhofer Ufer in #Kreuzberg entdeckten Kräfte der @Berliner_Fw letzte Nacht einen Toten. Seine Identität ist bislang nicht bekannt. Unsere #Moko hat die Ermittlungen aufgenommen.#PM: https://t.co/rDOco00vld

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 3, 2023

Pankow: Autofahrerin missglückt Spurwechsel - Auto überschlägt sich

Offenbar eine Unaufmerksamkeit hat am Montagnachmittag in Pankow zu einem schweren Unfall geführt. Polizeiangaben zufolge war eine 20 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen auf der Prenzlauer Promenade stadteinwärts untwegs. Um einem Linienbus auszweichen, der auf der rechten Spur hielt, wechselte sie auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie jedoch den Wagen eines 62-Jährigen und rammte diesen. Das Auto des 62-Jährigen wurde dabei gegen den Bordstein gedrückt, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der Wagen der 20-Jährigen prallte gegen den Bus. Der 62-Jährige erlitt einen Bluterguss und Abschürfungen und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich später selber entließ. Die Insassen des Busses blieben unverletzt.

Treptow: S-Bahn fährt Mann an - der wird ausfallend

Eine S-Bahn hat am Montagabend im Bahnhof Treptower Park in Treptow einen Mann angefahren, als er gerade aus dem Gleisbereich kletterte. Angeblich hatte der 36-Jährige dort wohl nach elektronischen Zigaretten gesucht, als die S81 einfuhr. als der Mann auf den Bahnsteig kletterte, touchierte ihn der Zug trotz einer Notbremsung des Fahrers. Der Mann erlitt allerdings nur eine Prellung und lehnte eine ärztliche Versorgung ab.

Als die Bundespolizei den Sachverhalt aufnahm, wurde dieser aggressiv und äußerte sich verfassungsfeindlich, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Substanzen, bei denen es sich um Drogen handeln könnte und mehrere EC-Karten, die nicht auf seinen Namen ausgestellt worden waren. Die Bundespolizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Barnim: Ex-Partnerin angeschossen - 57-Jährige in Untersuchungshaft

Nach Schüssen auf ihre Ex-Partnerin in Zepernick im Landkreis Barnim ist eine 57 Jahre alte Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Bernau habe den Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen, teilte Staatsanwältin Ricarda Böhme am Dienstag mit. Am Neujahrsmorgen war eine 56-Jährige auf der Terrasse ihres Einfamilienhauses in Zepernick angeschossen worden. Laut Polizei war gegen 6.10 Uhr die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Die 57-Jährige wurde von der Polizei als Tatverdächtige festgenommen.

Die beiden Frauen seien in der Vergangenheit liiert gewesen, sagte Böhme. In der Neujahrsnacht habe die 57-Jährige ihre Ex-Partnerin aufgesucht. Am Neujahrsmorgen seien dann auf der Terrasse mehrere Schüsse abgegeben worden. Mindestens einen Schuss soll die 57-Jährige laut Haftbefehl in Tötungsabsicht abgegeben haben, wie Böhme berichtete.

Die 57-Jährige sei im Besitz eines kleinen Waffenscheins, der sie aber vermutlich nicht zum Führen der Waffe berechtige, sagte Böhme. Daher werde auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz geprüft.

Charlottenburg: Polizei beschlagnahmt Böller

Eine Fahrradstreife der Polizei hat am Montag in Charlottenburg Pyrotechnik beschlagnahmt. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, hätten Passanten die Beamten auf zwei Minderjährige aufmerksam gemacht. Diese hätten demnach Böller angezündet und in Richtung eines Spielplatzes geworfen. Verletzt worden sei niemand.

Mitte: Offener Haftbefehl, Drogen und Waffen - Polizei nimmt Mann fest

Ein E-Scooter-Fahrer ist am Montag in Mitte festgenommen worden. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, stand der Mann unter Drogen. Außerdem hatte er Betäubungsmittel, zwei fremde Ausweise, einen Schlagring und ein Messer dabei. Auch ein offener Haftbefehl lag vor.

Unsere Kolleg. der #FaSta nahmen gestern in #Mitte einen E- 🛴 Fahrer fest. Grund waren aber nicht nur die Drogen in seinen Taschen und in seinem Blut. Auch nicht die 2 fremden Ausweise, der Schlagring oder das Scheckkartenmesser, sondern vor allem ein offener #Haftbefehl.

^tsm pic.twitter.com/9pWFpx4gbp — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 3, 2023

Spandau: Radfahrer wendet und wird von Auto erfasst

Ein Radfahrer ist in Spandau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige wurde nach dem Unfall am Montagabend auf dem Falkenseer Damm Ecke Askanierring mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 27 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls in eine Klinik.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer grün. Der Radfahrer kam von links, nachdem er sein Fahrrad gewendet haben soll. Der Falkenseer Damm war in eine Richtung etwa vier Stunden gesperrt, wie es hieß.

Ostprignitz-Ruppin: "Risiko-Lkw" mit defekter Bremse und Mammut-Laufleistung gestoppt

Einen „absolut verkehrsuntüchtigen“ Lastwagen mit einem Mammut-Kilometerstand haben Polizisten im Norden Brandenburgs aus dem Verkehr gezogen. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, wurde der Sattelzug-Lkw am Montag an der Autobahn 24 in Herzsprung im Landkreis Ostprignitz-Ruppin gestoppt. Das Fahrzeug hatte 1,14 Millionen Kilometer „auf dem Tacho“, wie der Sprecher sagte. Nach genauem Hinsehen eines Experten war klar: Bremse und Abgasanlage waren defekt. „Das Fahrzeug war ein Sicherheitsrisiko“, sagte der Sprecher.

Zudem saß der 55 Jahre alte Fahrer des polnischen Fahrzeugs bereits mehr als 13 Stunden hinter dem Steuer, erlaubt seien maximal viereinhalb Stunden. Der Mann musste den Sattelzug stehen lassen und 3000 Euro an sogenannter Sicherheitsleistung hinterlegen. „Das Auto muss erst repariert werden, unter Umständen an der Autobahn, sonst darf es nicht weiterrollen“, sagte der Sprecher. Der Lastwagen war Richtung Norden, also nach Hamburg oder Rostock, unterwegs.

Neukölln: Mit Fahrstuhl stecken geblieben - Höhenretter befreien Jugendliche

Ein Höhenretter seilt sich im Fahrstuhl ab.

Foto: Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagabend zum S- und U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln verständigt worden. Drei Jugendliche befanden sich seit mehr als einer Stunde in einem Fahrstuhl, der bei rund sieben Metern Tiefe stecken geblieben war. Da der Aufzug nicht mehr automatisch oder manuell gesteuert werden konnte, entschied sich die Feuerwehr, den Technischen Dienst und die Höhenrettung zu alarmieren. Mehr über den Einsatz lesen Sie hier.

#Technische_Hilfeleistung am U-Bhf. #Hermannstraße in #Neukölln. Ein Aufzug war in ca. 7m stecken geblieben. Die @Berliner_Fw rettete 3 Jugendliche über die Decke der Kabine durch Einsatz des #TD und der #Höhenrettung. Die Pat. wurden rettungsdienstlich versorgt. #goodjob. pic.twitter.com/UmwXS9HKEe — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 2, 2023

Lichtenberg: Schüsse und Schwert-Attacke vor Bar

Polizeibeamte stehen an der Ecke Frankfurter Allee und Alfredstraße. Dort wurde ein Mensch verletzt. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt und Spuren gesichert. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk

Ein Schwert liegt auf dem Boden. Foto: Peise

Die Polizei markierte eine Patronenhülse am Tatort. Foto: Peise

Kleidungsstücke liegen am Tatort. Foto: Peise

Der Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Foto: Pudwell



Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Lichtenberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Vorfall fielen auch Schüsse. Das Opfer soll außerdem mit einem Schwert attackiert worden sein. Mehr darüber lesen Sie hier.

Mit lebensgefährlichen Stich- und Schussverletzungen musste ein 33-J. gestern Abend notoperiert werden. Vorher war es zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen vor einem Lokal in #Lichtenberg gekommen. Unsere #Mordkommission ermittelt. #PM:https://t.co/plOI0lEP8a

^tsm — Polizei Berlin (@polizeiberlin) January 3, 2023