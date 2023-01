In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 3. Januar 2023.

Kreuzberg: Obdachloser verbrennt in seiner Unterkunft

Ein obdachloser Mann ist in Kreuzberg bei einem Feuer ums Leben gekommen. Polizisten hatten gegen ein Uhr den Brand am Landwehrkanal bemerkt. Die Beamten versuchten, die Flammen zu ersticken. Während der Löscharbeiten der Feuerwehr wurde eine brennende Person vorgefunden.

Der Mann hatte in der selbstgebauten Unterkunft am Landwehrkanal genau am Tempelhofer Ufer - zwischen Mehringdamm und Großbeerenstraße - offenbar seine Behausung aufgeschlagen.

Weitere Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge bei dem Feuer nicht verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt einer Sprecherin zufolge in alle Richtungen.

Neukölln: Feuerwehr rettet Jugendliche aus stecken gebliebenen Aufzug

Die Berliner Feuerwehr ist am Montagabend zum S- und U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln verständigt worden. Drei Jugendliche befanden sich seit mehr als einer Stunde in einem Fahrstuhl, der bei rund sieben Metern Tiefe stecken geblieben war. Da der Aufzug nicht mehr automatisch oder manuell gesteuert werden konnte, entschied sich die Feuerwehr, den Technischen Dienst und die Höhenrettung zu alarmieren. Mehr über den Einsatz lesen Sie hier.

Lichtenberg: Schüsse und Schwert-Attacke vor Bar

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Lichtenberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Bei dem Vorfall fielen auch Schüsse. Das Opfer soll außerdem mit einem Schwert attackiert worden sein. Mehr darüber lesen Sie hier.