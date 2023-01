Straße des 17. Juni: Festnahmen wegen illegaler Pyrotechnik

In unserem Blaulicht-Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin und Brandenburg vom 1. Januar 2023.

Mitte: Festnahmen wegen illegaler Pyrotechnik auf Straße des 17. Juni

Auf der Straße des 17. Juni hinter dem Brandenburger Tor hat die Polizei in der Silvesternacht mehrere Menschen festgenommen. Dies sei etwa wegen des Feuerns von Pyrotechnik, Körperverletzungen oder wegen des Gebrauchs von Schreckschusspistolen geschehen, sagte ein Polizeisprecher. Näheres wurde zunächst nicht bekannt. Die ZDF-Silvesterparty war rund eine Stunde nach Mitternacht beendet. Die Polizei habe dann begonnen, die Menschen rund um das Brandenburger Tor zu ermuntern, nach Hause zu gehen. Tausende Menschen, die es nicht in den abgesperrten Bereich geschafft hatten, hatten sich dort und auf der Straße Unter den Linden versammelt. Es sei immer wieder zu Zwischenfällen und Konflikten auch mit Einsatzkräften gekommen, sagte der Polizeisprecher.

Polizei und Feuerwehr in Berlin mit Böllern angegriffen

In Berlin ist es rund um den Jahreswechsel zu mehreren Zwischenfällen mit Silvesterfeuerwerk gekommen. Einsatzkräfte wurden mehrfach mit Pyrotechnik angegriffen. Im Stadtteil Tempelhof sei ein Linienbus mit Pyrotechnik und einem Feuerlöscher beworfen worden, teilte die Polizei via Twitter mit. Dabei sei die Frontscheibe zerstört worden. Im Stadtteil Lichtenrade versuchten laut Polizei 60 bis 80 Menschen, ein Fahrzeug mit Feuerwerk anzuzünden. Auch aus anderen Stadtteilen meldete die Polizei Einsätze im Zusammenhang mit Feuerwerk: „Idioten schießen gezielt mit Pyro auf Passanten in #Moabit.“ Lesen Sie hier das ausführliche Protokoll: Silvester in Berlin - die Ereignisse der Nacht

Feuerwehr: Größere Brände in Wittenau, Britz und Alt-Hohenschönhausen

Die Berliner Feuerwehr ist in der Neujahrsnacht unter anderem zu drei größeren Bränden in Wittenau, Alt-Hohenschönhausen und Britz ausgerückt. Im Bernshausener Ring in Wittenau brannten demnach eine Wohnung und mehrere Balkone, wie die Feuerwehr in der Nacht zum Sonntag auf Twitter mitteilte. Vier Menschen hätten sich selbst gerettet, eine weitere Person sei ins Krankenhaus gekommen. Details wurden zunächst nicht bekannt.

In Britz wiederum stand demnach der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf 200 Quadratmetern in Vollbrand. Mehr als 80 Einsatzkräfte waren dort am frühen Sonntagmorgen vor Ort oder auf der Anfahrt. Angaben zu Verletzten machte die Feuerwehr zunächst nicht. Auch auf der Landsberger Allee in Alt-Hohenschönhausen war die Feuerwehr im Einsatz. Dort brannten demnach mehrere Balkone an einem Hochhaus.

