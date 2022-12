Silvester 2022 Berlin: Polizei twittert Einsätze live

Berlins Polizei veröffentlicht ihre Silvester-Einsätze live beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die besten Tweets in der Übersicht.

Berlin. Die Berliner Polizei hat am späten Nachmittag damit begonnen, etliche Notruf-Meldungen live beim Kurznachrichtendienst Twitter zu veröffentlichen. Die Beamten gewähren auf diese Weise einen unmittelbaren Einblick in die Einsatzlage in der Silvester-Nacht.

Es handele sich um Notrufe, die von den Einsatzkräften in der Notrufzentrale entgegengenommen werden würden und zu denen ein Funkwagen entsandt werden, meldete die Polizei.

Silvester in Berlin: Polizei berichtet live bei Twitter

"Der Inhalt der Tweets entspringt den am Telefon übermittelten Notsituationen", hieß es von der Berliner Polizei. Viele - aber keineswegs alle - Veröffentlichungen stehen - in unmittelbarem Zusammenhang mit der Silvester-Nacht in Berlin. Zum Beispiel:

In Neukölln sollen fünf Personen mit Böllern auf Passanten gezielt haben. Einsatzkräfte wurden zum Ort geschickt, konnten aber nichts feststellen.

In Waidmannslust sollen Kinder aus dem 14. Stock eines Wohnhauses Böller auf Passanten und Tiere geworfen haben.

Ein Anrufer aus Weißensee meldet, dass die Mieter unter ihm von ihrem Balkon aus mithilfe eines heraushängenden Brettes Raketen starten lassen. Eine sei fast in seinem Wohnzimmer gelandet.

In den Ahrensfelder Bergen sollen fünf Personen über einem Lagerfeuer zwei Spanferkel gegrillt haben. Es handele sich aber um keine offizielle Grillstelle.

Alle Tweets der Aktion finden Sie hier:

Die Berliner Polizei veranstaltet regelmäßig Live-Kampagnen, etwa als "Twitter-Marathon", unter dem Motto „#24hPolizei“ oder „#NoNotruf“.

In Berlin gehen täglich unter der 110 etwa 3700 Anrufe ein. „Aus rund der Hälfte der Anrufe ergeben sich eilbedürftige Einsätze, die direkt an die Funkwagen gesteuert werden“, heißt es. Im umliegenden Brandenburg nimmt die Polizei durchschnittlich 1000 Notrufe pro Tag entgegen.