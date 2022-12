Wohnungsbrand in Tempelhof: Seniorin verstorben

Eine Seniorin ist am Silvestertag bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Tempelhof gestorben. Sechs Menschen wurden gerettet.

Berlin (dpa/bb). Eine Seniorin ist am Silvestertag bei einem Zimmerbrand in einem sechsgeschossigen Wohnhaus in Tempelhof gestorben. Sechs weitere Menschen wurden von den Einsatzkräften gerettet, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonnabend mitteilte. Demnach brannten in der Nacht in einer Wohnung in der Friedrich-Karl-Straße Einrichtungsgegenstände.

Ein 54 Jahre alter Mieter des Hauses hatte gegen 3.15 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die alarmierten Brandbekämpfer löschten das Feuer in einer im zweiten Obergeschoss liegenden Wohnung und fanden darin die 88 Jahre alte Bewohnerin leblos auf. Reanimationsversuche noch am Brandort verliefen ohne Erfolg.

Insgesamt waren den Angaben zufolge 54 Einsatzkräfte vor Ort. Die Löscharbeiten dauerten rund eineinhalb Stunden an. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und wurden von einem Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.