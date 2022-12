Fußgänger von Auto erfasst und verletzt

Berlin (dpa/bb). Ein Fußgänger ist in Berlin-Mitte von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen soll der mutmaßlich betrunkene 68-Jährige am Montagabend plötzlich die Fahrbahn der Kleinen Gertraudenstraße betreten haben, ohne dabei auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer des Autos konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Auto erfasste den Fußgänger. Der Mann wurde mit Verletzungen an Kopf und Schulter zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

