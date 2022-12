Ermittlungen Fahrkartenautomat am Bahnhof Rangsdorf gesprengt

Unbekannte Täter haben auf dem Bahnhof Rangsdorf (Teltow-Fläming) an Heiligabend einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Die Diebe seien am frühen Samstagmorgen mit erbeutetem Bargeld geflohen, berichtete die Polizei am Montag. Der Tatort wurde von Kriminaltechnikern und mit einem Fährtenhund untersucht. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.