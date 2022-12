Die 13-Jährige wurde seit Donnerstag vermisst. Am Freitag kehrte das Mädchen wohlnbehalten nach Hause zurück.

Das Mädchen war am Donnerstag, 22. Dezember, gegen 10.30 Uhr in der Neuendorfer Straße / Kirchhofstraße / Wröhmännerpark in Spandau zuletzt gesehen worden. Sie hatte weder Geld noch weitere Bekleidung und auch kein Handy dabei.

Am Freitagnachmittag teilte die Polizei mit, dass das Mädchen wohlbehalten nach Hause zurückkehrt ist.