Polizei sucht nach vermisster 13-Jähriger

Die Polizei sucht nach einer vermissten 13-Jährigen und hat ein Foto des Mädchens veröffentlicht.

Jinan Beydoun aus Hakenfelde war zuletzt am Donnerstag, 22. Dezember, gegen 10.30 Uhr in der Neuendorfer Straße / Kirchhofstraße / Wröhmännerpark in Spandau gesehen. Sie hat weder Geld noch weitere Bekleidung und auch kein Handy dabei.

Beschreibung der Vermissten:

etwa 150 cm groß

schlanke Figur

schulterlange, gewellte, dunkle Haare

Bekleidung: pinkfarbene Jogginghose, hellblaues Sweatshirt, schwarze Weste, weiße Adidas-Sportschuhe

Die Vermisstenstelle fragt:

Wer hat die Vermisste seit dem 22. Dezember 2022 gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise zum Verbleib der 13-Jährigen geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamts in der Keithstraße 30 in Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664 – 912444 oder per E-Mail an LKA124Hinweise@polizei.berlin.de entgegen.

Außerhalb der Bürodienstzeiten wenden Sie sich bitte an jede andere Polizeidienststelle oder an die Internetwache der Polizei Berlin. Sollte sofortiges polizeiliches Handeln erforderlich sein, wählen Sie bitte den polizeilichen Notruf unter der Telefonnummer 110.