Wilhelmstadt: Sportwagen-Fahrer kracht gegen Baum

Wilhelmstadt: 26-Jähriger schleudert mit Sportwagen gegen Baum

Ein 26-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Wilhelmstadt offenbar die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Laut Polizei soll der Mann gegen 17.30 Uhr auf der Havelchaussee Richtung Angerburger Allee in Wilhelmstadt gefahren sein, als er mit dem Sportwagen auf der Gegenfahbahn gegen einen Baum schleudert und dann an einem Zaun stehenblieb. Dabei verlor der Bolide einen Reifen, der auf die Gegenfahrbahn flog, wo ein 24 Jahre alter Autofahrer nicht mehr ausweichen konnte. Dessen Wagen wurde ebenfalls beschädigt, als er den Reifen überfuhr. Der Sportwagen-Fahrer erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Neukölln: Handy aus Jackentasche gestohlen - Dieb festgenommen

Einsatzkräfte einer Brennpunktstreife haben am Donnerstagnachmittag in Neukölln einen mutmaßlichen Taschendieb festgenommen. Der Mann hatte gegen 16.25 Uhr im U-Bahnhof Hermannplatz versucht, einer 65-Jährigen das Handy zu stehlen. Allerdings bemerkte die Frau den Griff in die Jackentasche, worauf der Mann von ihr abließ. Zivilkräfte hatten die Tat gesehen und behielten den Mann daraufhin im Auge. Weitere Einsatzkräfte nahmen die Personalen der beinahe Bestohlenen auf.

Die Beobachtung zahlte sich aus: Wenig später folgte der Mann einer 31-Jährigen und griff ihr ebenfalls in die Jackentasche. Tatsächlich gelang es ihm auch, das Handy der Frau zu stehlen. Daraufhin nahmen die Polizsiten den Mann fest. Die 31-Jährige erhielt das Handy zurück. Der 46-Jährige wurde in einen Polizeigewahrsam gebracht und anschließend dem LKA übergeben.

Steglitz: 16-Jähriger wegen Aussehens geohrfeigt

Zwei Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in Steglitz einen 16-Jährigen geschlagen - wohl wegen seines Aussehens. Der Jugendliche gab an, dass an der Haltestelle Lichterfelde-Ost die beiden Täter in den Bus der Linie 284 zugestiegen seien und ihn bis zum Aussteigen am Rathaus Steglitz merkwürdig gemustert hätten. Dort seien ihm die beiden in die Kuhligkshofstraße gefolgt, wo er sie angesprochen habe. Daraufhin habe ihm einer der beiden eine Ohrfeige gegeben, bevor sie weitergingen. Der 16-Jährige vermutet, dass sein Aussehen das Motiv gewesen sein könne, weil er stark geschminkt gewesen sei und Frauenkleider getragen habe.