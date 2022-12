Autos brennen in Berlin: Feuer an der Czeminskistraße in Schöneberg

An der Czeminskistraße in Schöneberg sind am Morgen mehrere Autos und ein Baum in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt.

Die Auto-Brände ereigneten sich an der Czeminskistraße in Berlin-Schöneberg.

Berlin. In Berlin-Schöneberg sind am Freitagmorgen mehrere Autos in Flammen aufgangen. Die Brände ereigneten sich an der Czeminskistraße auf Höhe der Langenscheidtbrücke.

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr fanden beim Eintreffen links und rechts der Fahrbahn mehrere Fahrzeuge vor, die in Flammen standen, hieß es vor Ort. Die 16 Feuerwehrleute konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen.

Die Autos brannten größtenteils aus. Insgesamt brannten laut ersten Angaben vier Fahrzeuge, mindestens zwei weitere wurde durch die starke Hitzeentwicklung beschädigt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Laut Polizei brannten auch ein Kraftrad und ein Baum. Nach ersten Erkenntnissen müsse von Brandstiftung ausgegangen werden, hieß es am Morgen vor Ort. Ein Brandkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.

Autos brennen in Berlin: 400 Brandstiftungen im vergangenen Jahr

Foto: Babette Ackermann Reiche / BM Grafik Infografik

Grafik vergrößern

In Berlin werden seit Jahren immer wieder Autos von Unbekannten angezündet. Im vorigen Jahr registrierte die Berliner Polizei mehr als 400 Auto-Brandstiftungen. 281 weitere Fahrzeuge wurden durch übergreifende Flammen beschädigt oder zerstört. Die meisten Autos wurden 2021 in Friedrichshain-Kreuzberg angezündet, Neukölln folgt auf Rang 2.

Die Motive mutmaßlicher Täter unterscheiden sich stark. Gründe sind oft Vandalismus oder persönliche Racheakte. In anderen Fällen gibt es einen politischen Hintergrund.

Die meisten Taten gehen auf das Konto sogenannter „Feuerteufel“ – also psychisch auffälliger Einzeltäter, die keinerlei politische Agenda haben. Pathologische Brandstifter oder simpler: Pyromanen.

Brandanschlag auf Berliner Polizei-Autos in Neukölln: "Feiger Angriff"

Am 1. Dezember 2022 waren an der Rollbergstraße in Neukölln zwei Polizeiautos angezündet worden. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) wertete den Anschlag als „feigen Angriff auf die Handlungsfähigkeit der Polizei Berlin“. Er gefährde „die Sicherheit und Menschenleben in lebensbedrohlichen Situationen“.

In Neukölln brannten zwei Autos der Berliner Polizei aus, die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Foto: Paul Zinken / dpa