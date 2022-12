Berlin: 15-Jähriger baut Karambolage-Crash mit Papas BMW

Lichtenberg: 15-Jähriger baut Karambolage-Crash mit Papas BMW

Ein 15 Jahre alter Junge ist am Mittwoch im BMW seines Vaters mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch Friedrichsfelde gerast. Laut Polizei verlor der Junge gegen 19.20 Uhr am Hönower Weg Ecke Sewanstraße die Kontrolle über das Auto und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Das geparkte Fahrzeug wurde auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert und stieß dort gegen einen weiteren Wagen, der wiederum drei andere Autos zusammenschob. An insgesamt sechs Fahrzeugen entstand teilweise erheblicher Sachschaden. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem geständigen Jugendlichen verlief negativ. Der von ihm genutzte BMW gehört seinem Vater. Der nach erstem Anschein unverletzt gebliebene Jugendliche wurde vorsorglich für eine genauere Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Spandau: 17-Jähriger ohne Führerschein unterwegs - Motor bei Unfall aus Auto gerissen

Ein weiterer Unfall mit einem Minderjährigen ohne Führerschein ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag in Wilhelmstadt. Gegen 2 Uhr alarmierten Zeugen Polizei und Feuerwehr zur Gatower Straße, wo der Fahrer eines Renaults von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum sowie ein Verkehrsschild geprallt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock aus dem Fahrzeug gerissen. Am Unfallort mussten die Polizeikräfte feststellen, dass es sich bei dem Verursacher um einen 17-Jährigen handelte, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem betrunken war. Aufgrund seiner Verletzungen, einer Gehirnerschütterung, einer gebrochenen Hand und mehrerer ausgeschlagener Zähne, war eine Atemalkoholmessung nicht möglich. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Die Ermittlungen dauern an.

Neukölln: Mann mit Kippa antisemitisch bedroht und beleidigt

Einsatzkräfte der Berliner Polizei sind am Mittwoch wegen einer Bedrohung und Beleidigung mit antisemitischem Hintergrund nach Neukölln gerufen worden. Wie die Polizei mitteilte, soll ein 34-jähriger Mann gegen 21.40 Uhr eine Bar an der Emserstraße verlassen haben und in Richtung S- und U-Bahnhof Neukölln gegangen sein. Unvermittelt habe ein Unbekannter ihn dann antisemitisch beleidigt und bedroht. Der Tatverdächtige soll sich in Begleitung einer Frau befunden haben. Zum Zeitpunkt der Tat habe der 34-Jährige eine Kippa getragen. Als der Bedrohte sein Handy zog, flüchteten die beiden Personen in unbekannte Richtung. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Friedrichshain: Brand in Kneipe "Feuermelder"

Einsatzkräfte löschten ein Feuer in der Kneipe "Feuermelder" in Friedrichshain.

Foto: Thomas Peise

Ausgerechnet in der Kneipe "Feuermelder" an der Krossener Straße in Friedrichshain ist am späten Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Brandbekämpfer hatten das Feuer rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Wie das Feuer ausbrechen konnte, muss nun ein Fachkommissariat der Polizei ermitteln. Die Feuerwehr rückte mit rund 25 Einsatzkräften aus.

Steglitz: Beleidigt, geschlagen und ein Auto beschädigt - Festnahme

Wegen des Verdachts der Beleidigung, der Körperverletzung und der Sachbeschädigung haben Polizisten am Mittwoch in Steglitz einen Mann festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es zwischen dem Tatverdächtigen und einem 31-Jährigen gegen 21.55 Uhr in der Bergstraße zu einem Streit wegen der Lautstärke einer Unterhaltung, die der 31-Jährige mit einem weiteren Mann geführt haben soll. Der später festgenommene Tatverdächtige soll sich zunächst über die Umstände beklagt haben, weshalb der Angesprochene sich entschuldigt und das Gespräch mit seinem Begleiter leise fortgesetzt haben soll.

Anschließend soll der bis dahin Unbekannte seinen Kontrahenten fremdenfeindlich beleidigt, ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen das Auto des Mannes getreten haben. Der Mann erlitt bei dem Angriff leichte Gesichtsverletzungen, die von Rettungskräften behandelt wurden. Das Auto wurde leicht beschädigt. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn für eine Blutentnahme in einen Polizeigewahrsam. Dabei beleidigte er auch eine Polizistin. Ein zuvor bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die weiteren Ermittlungen.

Lübars: Polizei nimmt zwei mutmaßliche Einbrecher fest

Einsatzkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Donnerstag zwei mutmaßliche Einbrecher in Lübars festgenommen nachdem diese beim Einbrechen in ein Restaurant beobachtet worden waren. Die beiden Männer verschafften sich gegen Mitternacht unerlaubt Zutritt zu dem Restaurant und verließen es wenig später unter anderem mit Wertgegenständen eines in der über dem Restaurant wohnenden 59-Jährigen. In dessen Wohnung war das Duo offenbar auch eingedrungen. Der Bewohner selbst war es, der beim Heimkommen Umrisse zweier Personen sowie eingeschaltete Taschenlampen im Lokal wahrnahm und die Polizei alarmierte. Die Einsatzkräfte stellten kurz darauf zwei junge Männer im Alter von 24 und 27 Jahren in unmittelbarer Nähe des Geländes fest, überprüften sie und führten sie einem Polizeigewahrsam zu. In diesem wurden sie erkennungsdienstlich behandelt und anschließend den Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Charlottenburg: Rucksack aus Transporter gestohlen - Festnahme

Polizisten haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Dieb in Charlottenburg festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, sahen die Polizisten gegen 15.30 Uhr an der Bleibtreustraße, dass ein Mann einen Rucksack aus einem Kleintransporter entwendete, während der 27-jährige Nutzer des Fahrzeugs mit Ladetätigkeiten beschäftigt war. Der mutmaßliche Langfinger flüchtete zum S-Bahnhof Savignyplatz in eine Bahn, wo dann aber die Handschellen klickten. Der 39-Jährige wurde der Kriminalpolizei überstellt, welche die weiteren Ermittlungen übernommen hat. Der Rucksack samt Inhalt wurde dem 27-Jährigen wieder zurückgegeben.