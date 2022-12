Berlin: Mit Flasche geschlagen - Angreifer aus der U7 stellen sich

Berlin. Zwei Männer, die einen Mann nach einem Fußballspiel von Hertha BSC gegen den 1. FC Mainz am 7. Mai 2022 in der U7 angegriffen hatten, haben sich am Mittwoch gestellt. Erst wenige Stunden zuvor hatte die Polizei Fahndungs-Bilder der Verdächtigen veröffentlicht. "Die Ermittlungen gegen die beiden 29 und 30 Jahre alten Männer dauern an", hieß es am Nachmittag von der Behörde.

Was war im Mai passiert? Vor der Körperverletzung in der U-Bahn zwischen den Bahnhöfen Wilmersdorfer Straße und Adenauerplatz hatte es einen Streit gegeben. Danach soll einer der beiden Tatverdächtigen dem Mann mit einer Bierflasche ins Gesicht geschlagen haben. Der zweite Tatverdächtige soll dann auch versucht haben, das Opfer körperlich anzugreifen. Davon hielten ihn weitere Fahrgäste ab. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten.

Beim Opfer blieben unter anderem eine Prellung des Augapfels, eine Platzwunde sowie eine Fraktur im Gesicht zurück.

