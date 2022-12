Berlin-Kausldorf: Elfjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Kaulsdorf : Elfjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

Berlin. Eine Elfährige ist in Kaulsdorf (Hellersdorf) von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erfasste das Auto einer 42-jährigen Frau das Mädchen am Dienstagmittag an der Chemnitzer Straße, Ecke Striegauer Straße. Die Elfjährige wurde von Rettungskräften zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Wie es genau zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Mädchen beim Überqueren der Straße von dem Auto erfasst.

Hermsdorf: Tankstellenmitarbeiterin beraubt

Am Dienstagabend bedrohten zwei schwarz gekleidete Männer die Angestellte einer Tankstelle am Hermsdorfer Damm in Hermsdorf (Reinickendorf) mit einem Teleskop-Schlagstock und einer Waffe. Die Frau sollte den Tresor öffnen, kannte den Code aber nicht. Die Männer nahmen Zigaretten, Bargeld aus der Kasse sowie den Schlüssel des Autos der Mitarbeiterin mit. Sie flüchteten mit dem Auto in Richtung Heinsestraße. Die Angestellte wurde nicht verletzt.

Blankenfelde-Mahlow: Mann verfolgt Diebe seines eigenen Autos

Drei Männer sind bei einem Autodiebstahl in Blankenfelde-Mahlow (Landkreis Teltow-Fläming) von dem Besitzer des Wagens verfolgt worden. Bei der anschließenden Flucht wurden sie festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Demnach beobachtete ein Mann in der Nacht auf Mittwoch die drei Täter im Alter von 30, 31 und 33 Jahren beim Diebstahl seines Autos. Daraufhin verfolgte er die Männer mit einem anderen Auto.

Als diese die Verfolgung bemerkten, stellte ein Täter das gestohlene Auto am Straßenrand ab und stieg zu den beiden anderen Männern in ein weiteres Auto, mit dem sie flüchteten. An einem Rastplatz wurden sie dann von der Polizei vorläufig festgenommen. Gegen die drei Männer wird nun ermittelt.