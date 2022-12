17-Jähriger liefert sich Autorennen mit der Polizei

Ein betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein ist in Berlin-Lichterfelde der Polizei davongerast. Er ignorierte die Stopp-Signale, beschleunigte und missachtete mehrere rote Ampeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schließlich stieß er mit dem Kleinwagen gegen ein Zivilfahrzeug der Beamten, das den Weg versperrte - und entkam. Die Polizisten blieben unverletzt.

Berlin (dpa/bb). Ein betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein ist in Berlin-Lichterfelde der Polizei davongerast. Er ignorierte die Stopp-Signale, beschleunigte und missachtete mehrere rote Ampeln, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Schließlich stieß er mit dem Kleinwagen gegen ein Zivilfahrzeug der Beamten, das den Weg versperrte - und entkam. Die Polizisten blieben unverletzt.

Rund zwei Stunden später gelang es einer Zivilstreife, den Jugendlichen und seinen Begleiter zu stellen. Sie waren nun zu Fuß unterwegs. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde der 17-Jährige seiner Mutter übergeben. Sein gleichaltriger Begleiter wurde von seiner Mutter abgeholt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einer Streifenwagenbesatzung war am Montag kurz vor Mitternacht auf dem Jungfernstieg aufgefallen, dass in einem Auto ein sehr junger Fahrer saß. Der 17-Jährige gab später an, den Wagen in der Undinestraße abgestellt zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Gegen ihn wird wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, eines Verkehrsunfalls unter Einfluss von Alkohol, der Verkehrsunfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges ermittelt.