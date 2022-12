Fahndung: Polizei sucht nach diesem Mann

Ein Mann soll am 28. August 2022 eine Frau grob attackiert und sexuell missbraucht haben. Das berichtet die Berliner Polizei. Der Unbekannte nahm demnach in der U-Bahn Kontakt zu der Frau auf. Nach dem Aussteigen am U-Bahnhof Tierpark verfolgte er sie bis in eine Grünanlage an der Dathepromenade. Dort überwältigte er sie.

Mit dem Ausschnitt aus einem Video und einem Foto aus einer Überwachungskamera der U5 sucht die Polizei nun nach dem Mann.

Fahndung Tierpark Friedrichsfelde U5 Dathepark

Foto: Polizei Berlin

So wird der Mann beschrieben:

etwa 25-30 Jahre alt

etwa 175-180 cm groß

schlank

mit einem fliederfarbenen Kapuzenpullover und einer blauen Jeans bekleidet

Die Kriminalpolizei möchte wissen, wer der Mann ist und ist an sachdienlichen Angaben zur Tat oder zum Täter interessiert.

Hinweise werden

in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten

unter Telefon (030) 4664 - 913 402

per Telefax unter (030) 4664 - 913 499

per E-Mail an lka134@polizei.berlin.de oder

in jeder anderen Polizeidienststelle

entgegengenommen.